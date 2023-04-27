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YHT Ankara Sivas hızlı tren biletleri kaç TL ve ne zamana kadar ücretsiz?

Ankara Sivas hızlı tren bilet fiyatları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan açılışın ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Sivas hızlı tren bilet fiyatlarının belirli bir süre ücretsiz olacağını açıkladı. Toplamda 8 durağı olan Yüksek Hızlı Tren hattı ile 12 saat olan seyahat süresi 2 saate düşüyor. İşte 2023 Ankara Sivas hızlı tren bilet fiyatları ne kadar ve ne zamana kadar ücretsiz? sorularının yanıtına ilişkin merak edilenler...

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  • ANKARA SİVAS HIZLI TREN BİLET FİYATLARI ne kadar? 2023 YHT Ankara Sivas hızlı tren bilet fiyatları 1 ay bedava mı, ne zamana kadar ücretsiz?

    Ankara Sivas hızlı tren bilet fiyatlarının ücretsiz olduğu tarihler gündeme geldi. Ankara Sivas hızlı tren hattı 26 Nisan Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 603 kilometreden 405 kilometreye düşürecek olan Ankara Sivas hızlı tren biletlerinin fiyatlarının belirli bir süreye kadar ücretsiz olacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren Hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz... Milletimize hayırlı olsun." açıklamasında bulunurken bilet fiyatları ise henüz açıklanmadı. İşte YHT Ankara Sivas hızlı tren biletlerinin ücretsiz olduğu tarihler...
  • ANKARA SİVAS HIZLI TREN BİLET FİYATLARI ne kadar? 2023 YHT Ankara Sivas hızlı tren bilet fiyatları 1 ay bedava mı, ne zamana kadar ücretsiz?

    ANKARA SİVAS HIZLI TREN HATTI AÇILDI!

    Ankara Sivas yüksek hızlı tren hattı 26 Nisan Çarşamba günü itibarı ile açıldı.

    2023 YHT ANKARA SİVAS DURAKLARI VE GÜZERGAHI

    Elmadağ

    Kırıkkale

    Yerköy

    Yozgat

    Sorgun

    Akdağmadeni

    Yıldızeli

    Sivas
  • ANKARA SİVAS HIZLI TREN BİLET FİYATLARI ne kadar? 2023 YHT Ankara Sivas hızlı tren bilet fiyatları 1 ay bedava mı, ne zamana kadar ücretsiz?

    HIZLI TREN NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yayınladığı mesajda, "Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren Hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz... Milletimize hayırlı olsun" dedi.
  • ANKARA SİVAS HIZLI TREN BİLET FİYATLARI ne kadar? 2023 YHT Ankara Sivas hızlı tren bilet fiyatları 1 ay bedava mı, ne zamana kadar ücretsiz?

    ANKARA SİVAS HIZLI TREN BİLET FİYATLARI NE KADAR?

    12 saatlik Ankara ve Sivas arası seyahat süresini 2 saate düşürecek olan YHT Ankara Sivas hızlı tren hattı bilet fiyatları henüz açıklanmadı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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