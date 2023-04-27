Ankara Sivas hızlı tren bilet fiyatlarının ücretsiz olduğu tarihler gündeme geldi. Ankara Sivas hızlı tren hattı 26 Nisan Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 603 kilometreden 405 kilometreye düşürecek olan Ankara Sivas hızlı tren biletlerinin fiyatlarının belirli bir süreye kadar ücretsiz olacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren Hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz... Milletimize hayırlı olsun." açıklamasında bulunurken bilet fiyatları ise henüz açıklanmadı. İşte YHT Ankara Sivas hızlı tren biletlerinin ücretsiz olduğu tarihler...