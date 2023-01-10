Ankara TOKİ kura sonuçlarına ilişkin sorgulamalar arttı. Ankara'da 2 - 12 Ocak tarihleri arasında 18 bin 450 konut için kura çekilişleri devam ediyor. Ankara kura çekiminde 10 Ocak Salı Gölbaşı Gerder'de 1545 konut hak sahiplerini bulacak. Peki, Ankara TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte Ankara TOKİ kura sonuçları canlı izleme ekranı ile kura sonuçları ve isim listesi hakkında merak edilenler...