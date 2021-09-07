Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Savunma Sanayi
ABONE OL

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB'de 15 bin kişilik istihdam hedefi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) 300 işletmenin yer almasını planladıklarını belirterek, "Bölgenin 15 bini aşkın istihdam sağlamasını bekliyoruz." dedi.

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB'de 15 bin kişilik istihdam hedefi
AA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) HAB'da Müteşebbis Heyet Toplantısı'na katıldı.

Toplantının ardından konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Demir, HAB'ın Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Ankara Sanayi Odası, Ankara Valiliği ile Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği ortaklığında kurulduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

"İhtisas OSB, uzay ve havacılık sektörüne yönelik yerel ve uluslararası imalat sanayi işletmelerini bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Bu sektöre odaklanmış firmaların bir araya gelmesi büyük bir sinerji oluşturacaktır diye düşünüyoruz. Buradaki faaliyetlerle özellikle havacılık ve uzay alanındaki çeşitli imalat faaliyetleri, teknolojilerin geliştirilmesi gibi çalışmalar yürütülecek."

Demir, bölgenin 730 hektarlık alana yayıldığı bilgisini vererek, "HAB'da 150'si sanayi kuruluşu olmak üzere 300 işletmenin yer almasını planlıyoruz. Bölgenin, tam olarak faaliyete geçmesiyle 15 bini aşkın istihdam sağlamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

HAB'da ana odağı havacılık ve uzay olan çeşitli sektörlerin yer alacağını vurgulayan Demir, bölgede hava taşıtları ve uzay araçları üretimi ve tasarımı, motor ve motor parçaları üretimi, elektrik elektronik ve optik ekipmanları, kompozit imalat teknolojileri, kablo donanım ve kablaj, kabin içi ve kargo bölümü donanımları, İHA sistemleri, robot teknolojisi ve proses otomasyonu, IT teknolojisi ve telekomünikasyon sistemleri, uydu teknolojileri, türbin teknolojileri, mikro ve nanoteknolojiler gibi sektörlerin yer alacağını bildirdi.

TEKNOHAB TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

Demir, HAB sınırları içinde kurulacak TeknoHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin mevcut örneklerine kıyasla önemli bir fark oluşturacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde bulunan teknopark yönetici ve işletici şirketleri, üniversite temelli olarak kurulmaktadır. TeknoHAB'ın, üniversite temelli olmayan ortaklık yapısı incelendiğinde, SSB himayelerinde ve vakıf şirketlerinden oluşan güçlü ortaklık yapısı gereği ihtisaslaşmış bir teknoloji geliştirme bölgesi olmasını hedefliyoruz. TeknoHAB, SSB'nin yanı sıra SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ, ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, HAB, Gazi Üniversitesi ve ROKETSAN ortaklık yapısıyla faaliyetlerini sürdürecek."

HAB'da ayrıca İmalat Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi oluşturulacağını belirten Demir, burada da sektöre örnek teşkil edecek faaliyetlerin yer alacağını dile getirdi.

HAB'DA FAALİYETLERİN DURUMU

HAB'da 2 kısımda yapım çalışmalarının devam ettiği bilgisini veren Demir, 1'inci Kısım'da altyapı çalışmalarının bitirildiğini, 2'nci kısmın ise yüzde 85'inin tamamlandığını aktardı.

Demir, bölgenin hemen hemen dolmuş durumda olduğuna belirterek, bölgede 7 fabrikanın faaliyet gösterdiğini ve 72 ruhsat sürecine girmiş firma bulunduğunu sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MKE yeni silahlarla TSK'ya güç verecek
SAVUNMA SANAYİ MKE yeni silahlarla TSK'ya güç verecek
TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması, Tuz Gölü’nde gerçekleştirilecek
SAVUNMA SANAYİ TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması Tuz Gölü’nde
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ay Yıldız Projesi'nin temelini attı - Haberler
SAVUNMA SANAYİ Ay Yıldız Projesi'nin temeli atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
SAVUNMA SANAYİ Erdoğan'dan önemli mesajlar! Akıncı TİHA TSK ...
Akıncı TİHA, TSK envanterine giriyor
SAVUNMA SANAYİ Akıncı TİHA, TSK envanterine giriyor
Güvenlik güçleri için geliştirilmiş yerli tüfekler geliyor
SAVUNMA SANAYİ Güvenlik güçleri için geliştirilmiş yerli tüfekler ...
TSK'ya 'Derman' olacak - Haberler
SAVUNMA SANAYİ TSK'ya 'Derman' olacak
TSK kullanmaya başladı, yurt dışından da talep geldiTSK kullanmaya başladı, yurt dışından da talep geldi
SAVUNMA SANAYİ TSK kullanmaya başladı, yurt dışından da talep geldi
Hava savunma muhribi TF-2000 ihalesine çok yakında çıkılacak
SAVUNMA SANAYİ SSB Başkanı Demir'den TF-2000 ihale duyurusu
İlk insansız denizaltı savunma harbi aracı üretime hazır
SAVUNMA SANAYİ İlk insansız denizaltı aracı üretime hazır

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.