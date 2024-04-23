Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı

Başkentte yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Yapılan açıklamada, ulaşımda aksama ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre il genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.