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        Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

        Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, yarın kentte şiddetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği belirtildi. Yapılan ikazda ulaşımda aksama ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 16:19 Güncelleme: 23.04.2024 - 16:19
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        Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı
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        Başkentte yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Yapılan açıklamada, ulaşımda aksama ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

        Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre il genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, il genelinde görülecek kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Fotoğraflar: İHA

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