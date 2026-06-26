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        Haberler Gündem Ankara Ankara Valiliği zirve süresince uygulanacak ulaşım ve trafik tedbirlerini duyurdu | Son dakika haberleri

        Ankara Valiliği zirve süresince uygulanacak ulaşım ve trafik tedbirlerini duyurdu

        Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Ankara Zirvesi nedeniyle kentte uygulanacak ulaşım ve trafik düzenlemelerine ilişkin açıklama yaptı. Valilik, yayalara yönelik genel bir kısıtlama olmayacağını, metro ve Ankaray seferlerinin süreceğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 18:40 Güncelleme:
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        Ankara'da NATO zirvesi düzenlemesi

        Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Ankara Zirvesi kapsamında kentte alınacak ulaşım ve trafik tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamada, zirve süresince güvenlik ve trafik akışının etkin şekilde sağlanması amacıyla gerekli planlamaların yapıldığı, vatandaşların günlük yaşamının kesintiye uğramaması için tedbirlerin alındığı belirtildi.

        YAYALARA GENEL KISITLAMA OLMAYACAK

        Açıklamada, Ankara genelinde yayalara yönelik herhangi bir kısıtlama uygulanmayacağı bildirildi. Araç trafiğine tamamen kapatılacağı duyurulan yollarda ise kontrollü yaya geçişlerine izin verileceği kaydedildi.

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        TOPLU ULAŞIMDA ZİRVE DÜZENLEMESİ

        Valilik, otobüs ve minibüs ulaşımında, araç trafiğine tamamen kapatılacağı bildirilen yollar dışında herhangi bir kısıtlama planlanmadığını açıkladı.

        Metro ve Ankaray ulaşımının da sorunsuz şekilde devam edeceği belirtildi. Ancak zirve boyunca Ankaray Bahçelievler durağı ile Söğütözü Metro durağında iniş ve biniş yapılmayacağı ifade edildi.

        İŞ YERLERİNE KISITLAMA ÖNGÖRÜLMÜYOR

        Açıklamada, zirve süresince iş yerlerine yönelik herhangi bir kısıtlama öngörülmediği de bildirildi.

        SÜRÜCÜLERE GÜZERGAH UYARISI

        Zirve sırasında araç kullanacak vatandaşlara, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan harita.iletisim.gov.tr adresinden trafik düzenlemeleri ve alternatif güzergahlara ilişkin güncellemeleri takip etmeleri önerildi.

        RESMİ DUYURULARI TAKİP EDİN ÇAĞRISI

        Ankara Valiliği, vatandaşların zirve süresince alınan trafik ve güvenlik tedbirlerine hassasiyetle uymalarının önem taşıdığını vurguladı. Güncel duyuru ve bilgilendirmelerin resmi açıklamalar üzerinden takip edilmesi gerektiği belirtildi.

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        #Ankara Valiliği
        #Ankara NATO zirvesi
        #haberler
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