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        Haberler Gündem Ankara yerel seçim sonuçları son dakika: 31 Mart 2024 Ankara Belediye Başkanı kim oldu Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı, kim kazandı?

        Ankara yerel seçim sonuçları: 31 Mart Ankara Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?

        Türkiye genelinde gerçekleştirilen oy sayımının ardından Ankara yerel seçim sonuçları belli oldu. Yerel Seçimlerindeki il/ilçe belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri, muhtarlar için oy kullanımı 17.00 itibari ile sona erdi. 4 milyon 304 bin 871 kayıtlı seçmenin bulunduğu Ankara seçim sonuçları seçim yasağının kalkmasıyla merak ediliyor. Peki Ankara yerel seçim sonuçları açıklandı mı? 2024 Ankara Belediye Başkanı kim oldu, Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı, kim kazandı? İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 07:38 Güncelleme: 01.04.2024 - 07:38
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        31 Mart Pazar günü sandık başına giderek oy veren Başkentliler Ankara Belediye Başkanı adayını seçti. Ankara Büyükşehir Belediyesi yerel seçim sonuçları yanı sıra diğer il ve ilçe Belediye Başkan adayları, İl Meclis üyesi ve mahalle muhtar adayları kesin olmayan sonuçlara göre belli oldu. Ankara seçim sonucu canlı oy oranları takibi devam ediyor. Peki Ankara seçim sonuçları nasıl? Ankara Belediye Başkanı kim oldu, parti oy oranları nasıl? İşte 2024 Ankara Büyükşehir Belediyesi yerel seçim sonuçları

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        MANSUR YAVAŞ BELEDİYE BAŞKANI OLDU!

        Türkiye'de seçim gündemi devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre; Ankara şehrinin Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

        Ankara’da açılan sandık sayısı yüzde 99,9'a ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, Mansur Yavaş'ın belediye başkanlığı da resmileşmiş olacak.

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        31 MART 2024 ANKARA İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

        Ankara ilçeleri seçim sonuçları şöyle;

        Akyurt: AK Parti yüzde 50,20

        Ayaş: CHP yüzde 43,29

        Altındağ: AK Parti yüzde 47,45

        Balâ: AK Parti yüzde 40,17

        Çamlıdere: Bağımsız aday Adem Ceylan yüzde 49,56

        Beypazarı: CHP yüzde 48,53

        Çankaya: CHP yüzde 65,13

        Elmadağ: CHP yüzde 53,79

        Çubuk: AK Parti yüzde 43,27

        Etimesgut: CHP yüzde 56,58

        Gölbaşı: CHP yüzde 44,33

        Evren: AK Parti yüzde 43,65

        Haymana: CHP yüzde 49,52

        Güdül: CHP yüzde 55,70

        Kahramankazan: CHP yüzde 49,55

        Keçiören: CHP yüzde 47,79

        Kızılcahamam: AK Parti yüzde 44,59

        Kalecik: CHP yüzde 50,09

        Nallıhan: CHP yüzde 53,58

        Mamak: CHP yüzde 52,82

        Polatlı: CHP yüzde 47,91

        Sincan: AK Parti yüzde 44,07

        Pursaklar: AK Parti yüzde 53,96

        Şereflikoçhisar: CHP yüzde 60,27

        Yenimahalle: CHP yüzde 59,16

        YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

        Yerel seçimler her 5 yılda bir tekrarlanır. Bu kapsamda bir sonraki seçim dönemi 2029 yılına denk geliyor. Yerel seçimlerde, diğerlerinden farklı olarak yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlar oy kullanamıyor. Yerel seçimler, sadece ülkede yaşayan kişiler tarafından katılıma açılıyor.

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        ANKARA'DA KAÇ MİLYON SEÇMEN VAR?

        Ankara İl Seçim Kurulundan alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da 4 milyon 304 bin 871 kayıtlı seçmen bulunuyor.

        Geçtiğimiz yıl 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi 4 milyon 282 bin 718 olarak belirlenen Ankara'nın seçmen sayısı, yaklaşık bir yılda 22 bin 153 artış gösterdi.

        SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Aşağıdaki linklere tıklayarak il il seçim sonuçları takip sayfasına ulaşabilirsiniz.

        Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Aydın Yerel Sonuçları 2024

        Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Van Yerel Seçim Sonuçları 2024

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        2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

        2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15. Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.

        Ankara Büyükşehir Belediyesi 2019 yerel seçim sonuçlarına göre %50.93 oy oranıyla CHP’den Mansur Yavaş birinci seçilmişti. AK Parti adayı Mehmet Özhaseki yüzde %47.12 oy oranı alarak ikinci oldu.

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