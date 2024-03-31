Ankara Mamak Belediyesi hangi partide? Ankara Mamak Belediye başkanı kimdir? Ankara Mamak Belediye başkan adayları Ankara Mamak Belediyesi hangi partide? Ankara Mamak Belediye Başkanı kimdir? Ankara Mamak Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Mamak Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Mamak Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Mamak yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 17:15 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:15 facebook

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