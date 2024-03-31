Ankara Mamak Belediyesi hangi partide? Ankara Mamak Belediye başkanı kimdir? Ankara Mamak Belediye başkan adayları
Ankara Mamak Belediyesi hangi partide? Ankara Mamak Belediye Başkanı kimdir? Ankara Mamak Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Mamak Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Mamak Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Mamak yerel seçim sonuçları..
Ankara Mamak BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Mamak Belediye Başkanlığını 187803 alınan oy ve %50.40 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Murat Köse kazanmıştır.
Mamak Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Adalet ve Kalkınma Partisi %50.40
Cumhuriyet Halk Partisi %47.24
Saadet Partisi %1.39
Demokratik Sol Parti %0.23
Bağımsız Türkiye Partisi %0.23
Demokrat Parti %0.21
Vatan Partisi %0.20
Bağımsız Aday %0.06
Bağımsız %0.04
Bağımsız Aday %0.01
Ankara Mamak BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİASIM BALCI - AK Parti Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı VELİ GÜNDÜZ ŞAHİN - CHP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı KEVSER OFLUOĞLU - İYİ Parti Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı ORHAN ŞİMŞEK - MEMLEKET Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı CAN ALKAÇ - VATAN Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı YAKUP ERDEN - BĞMSZ Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı MURAT GÜNAYDIN - HÜDAPAR Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı AYDIN İLİK - BTP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı MEHMET ALİŞAN YAŞAR - DEVA Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN KULOĞLU - BTP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı ŞÖHRET NİL ŞENGÖNÜL - YTP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı MUHAMMED HANİFİ ÖZHAN - DEVA Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı TARKAN DENİZKAYA - DSP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı HALİL UTKU ÖZTERZİ - DSP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı ASUMAN ALKOYAK - TKP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı MURAT SİPAHİ - SP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı DOĞUCAN HANÇER - YTP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı MAHİ ÖZNUR BİLEN - TİP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı SEYFULLAH KÖKEN - YENİDEN REFAH Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı İLKE IŞIK ÜNÜVAR - EMEP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı HAKAN ÖZ - DP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı ÖMER KARAKOÇ - SP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı HARUN NEVRUZOĞLU - MP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN EKİNCİ - YENİDEN REFAH Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı AHMET SUBAŞI - MİLLİYOL Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı HASAN DİNÇER - ANAP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı NECLA ŞİŞMAN - HKP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı ELİF KAYA - DEM Parti Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı MUSTAFA ÇAKIR - ZP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı SİNAN ŞAHİN - DEVA Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı KEZBAN YAVUZ - ZP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı BEKİR ER - BBP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı TUNCAY ÇELİK - AP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı HAKKI ERASLAN - MP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı
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