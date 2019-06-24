Kaza, Ankara’nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 381. Cadde ile 397. Cadde kesişiminde meydana geldi. Mehmet Emin S. yönetimindeki otomobil ile Mesut Mert Ö. yönetimindeki aracın çarpıştığı kazada 6’sı ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalesini yaparak ambulanslar ile çevredeki hastanelere sevk etti. İHA'nın haberine göre; polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.