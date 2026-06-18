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        Haberler Gündem Hava Durumu Ankara’da sağanak yağış etkili oldu | Son dakika haberleri

        Ankara'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

        Ankara'da akşam saatlerinde dolu yağışı ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 21:50 Güncelleme:
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        Ankara'da sağanak yağış etkili oldu

        Ankara’da akşam saatlerinde dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına ve kapalı alanlara sığındı.

        Bir otomobilin yerinden çıkan ön tamponunun sel sularında sürüklendiği anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Öte yandan yağış anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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