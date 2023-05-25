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Ankaragücü: 2 - Başakşehir: 2 | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Ankaragücü ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Uzatmalara giden maç 2-2'lik beraberlik ile sonuçlandı. Toplam skorda 3-2 öne geçen Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıktı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu

Ankaragücü: 2 - Başakşehir: 2 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM / Ajanslar

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ankaragücü evinde Medipol Başakşehir'i ağırladı.

Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası 2-1'lik Ankaragücü üstünlüğü ile sonuçlanınca toplam skorda 2-2 eşitlik yakalandı ve karşılaşma uzatmalara gitti.

Uzatmalarda Medipol Başakşehir forması giyen Keny'nin ağları sarsmasının ardından İstanbul temsilcisi toplamda 3-2'lik skorla finale yükseldi. Medipol Başakşehir'in finaldeki rakibi Fenerbahçe oldu.

Ankaragücü'nde goller 11. dakika Ali Sowe ve 90. dakikada Chatzigiovannis'ten geldi. Medipol Başakşehir'in golleri ise 61. dakikada Serdar Gürler ve 111. dakikada Keny'den geldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda final mücadelesi İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. 11 Haziran 2023 Pazar günü oynanacak olan final müsabakası, saat 20:45'te başlayacak.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

11. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Kitsiou'nun ara pasında ceza sahasına giren Sowe, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.

28. dakikada Berkay Özcan'ın ceza yayından çektiği şutta kaleci Gökhan Akkan, iki hamlede topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka önemli pozisyon olmadı ve MKE Ankaragücü soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

60. dakikada Dokanovic'in ceza yayının dışından çektiği şutta top az farkla auta gitti.

61. dakikada Medipol Başakşehir eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Deniz Türüç'ün ceza sahasına ortasında arka direkte iyi pozisyon alan Serdar Gürler, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

82. dakikada çabuk paslarla ceza sahasına gelen MKE Ankaragücü'nde Kitsiou'nun altıpasın hemen gerisinden sağ çaprazdan çektiği sert şutta kaleci Muhammed Şengezer, topu kornere çeldi.

87. dakikada kaleci Muhammed Şengezer ile Mahmut Tekdemir'in aut atışında anlaşamaması sonucu ceza sahasında topu alan Gökhan Töre, kaleciyi geçip meşin yuvarlağı son çizgiden ceza yayının üzerine çevirdi. Kale boş olmasına rağmen zor pozisyonda olan Diack'ın şutunda, top auta gitti.

90. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Gökhan Töre'nin ceza sahasına ortasında Emre Kılınç, kafayla topu altıpasın içine indirdi. Savunmadan seken topu arka direkte Chatzigiovanis boş kaleye gönderdi. Chatzigiovanis, oyuna girdikten bir dakika sonra fileleri havalandırmayı başardı.

Karşılaşmanın 90 dakikası 2-1 MKE Ankaragücü'nün üstünlüğüyle sona erdi ve maç uzatmalara gitti.

İlk uzatma bölümünde Mujakic'in hakeme itirazından üst üste iki sarı kart sonrası kırmızı kart görmesiyle MKE Ankaragücü, 97. dakikada 10 kişi kaldı.

Medipol Başakşehir'in baskısına rağmen önemli bir pozisyon olmadı ve ilk uzatma bölümü sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle bitti.

111. dakikada Medipol Başakşehir eşitliği sağladı. Caner Erkin'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Keny'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

120. dakikada Gökhan Töre'nin ceza sahasından çektiği sert şutta top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın uzatma bölümü 2-2 sona erdi ve İstanbul temsilcisi finale çıktı.

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