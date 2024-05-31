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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu dönemi sona erdi - MKE Ankaragücü Haberleri

        Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu dönemi sona erdi

        Süper Lig'de bu sezon küme düşen Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 15:58 Güncelleme: 31.05.2024 - 15:58
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        A.Gücü'nde Belözoğlu dönemi sona erdi
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        Süper Lig'e veda eden ve gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan Ankaragücü, teknik direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile yapılan görüşmelerin ardından, karşılıklı olarak anlaşılarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Emre Belözoğlu'na emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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