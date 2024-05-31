Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu dönemi sona erdi

Süper Lig'e veda eden ve gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan Ankaragücü, teknik direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile yapılan görüşmelerin ardından, karşılıklı olarak anlaşılarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Emre Belözoğlu'na emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.