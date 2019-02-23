Ankaragücü'nden MKE açıklaması!

MKE Ankaragücü Spor Kulübü, Makine Kimya Endüstrisi (MKE) ile yıllardır süren isim sponsorluğu anlaşmasının devamı hakkında MKE’den kulübe henüz sponsorluk ile ilgili dönüş yapılmadığını ve net bir adım atılmadığını açıkladı.
MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, “Kuruluş dönemimizden bu yana kulübümüzün yanında olan ve her zaman desteği ile kulübümüze katkı sağlayan Makine Kimya Endüstrisi (MKE) ile Spor Toto Süper Lig’in 2018-2019 sezonunda da isim sponsorumuz olarak birlikteliğimize devam etmekteyiz. Ayrıca isim sponsorluğumuzun yanı sıra Makine Kimya Endüstrisi (MKE) ile iyi niyet çerçevesinde, ikili ilişkilerimizi pekiştirerek, uzun yıllar süre gelen birlikteliği yine bu sezon forma göğüs sponsorluğu ile sürdürüyoruz. Gelinen bu noktada Makine Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından kulübümüze henüz sponsorluk ile ilgili dönüş yapılmamış ve net bir adım atılmamıştır” denildi.
Açıklamada, “MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında karşılaşacağımız Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde de ismini taşımaktan gurur duyduğumuz Makine Kimya Endüstrisi ‘MKE’ yazılı formalarımız ile sahaya çıkacağımızı ve yine iyi niyet çerçevesinde ‘MKE’ isim ve forma göğüs sponsorluğu altında mücadele edeceğimizi aktarmak istiyoruz” ifadeleri de yer aldı.
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