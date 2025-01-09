Ankaralı Turgut'un, bir çocuğu daha ortaya çıktı
Ankaralı Turgut, geçtiğimiz günlerde akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü türkücünün kızı Eylem Boran, bir televizyon programında dikkat çekici bir açıklama yaparak, babasının imam nikahlı eşinden altıncı çocuğu olduğunu belirtti
Geçtiğimiz Aralık ayında akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden, Mamak Ortaköy Mezarlığı’nda toprağa verilen Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş, vefatından sonra da gündemden düşmüyor.
61 yaşında hayata veda eden, aile içindeki gerginlikleri, ölümünün ardından da devam ediyor. Vefatından önce 5 çocuğundan yalnızca Eylem Boran ile iletişimini sürdüren Ankaralı Turgut, diğer çocuklarıyla bağlarını koparmış ve onları evlatlıktan reddetmişti.
Ancak Eylem Boran’ın babasının mezar taşına; "Canım babam" yazdırması, diğer kardeşlerini öfkelendirdi. Özlem Sülü, mezar taşına müdahale ederek yazıyı, "Canım babamız" olarak değiştirmişti.
Son olarak Eylem Boran, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Boran, ünlü türkücünün imam nikâhlı eşinden bir kız çocuğu daha olduğunu ve bu çocuğun da mirasçı olduğunu açıkladı.
Eylam Boran açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Babamın annemden 5 çocuğu var, ancak imam nikahlı eşinden bir kız kardeşimiz daha olduğunu öğrendik. O kardeşimiz de 16 yaşında ve mirasçı. Babam, Çorumlu olan bu kadınla dini nikah kıymış ve ona Ankara’da bir ev tutmuştu. Kardeşim hiçbir zaman babama nankörlük yapmadı, o yüzden o da hakkını alacak"
Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, Ankaralı Turgut'un altıncı çocuğunun adı Ömür Su. 16 yaşında olan Ömür Su, Çorum'da yaşıyor.