        ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ 24 KASIM 2025: Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile biraz önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 24 Kasım 2025: Kandilli ve AFAD verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Ülkemizde gün içinde küçük büyük birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son depremler listesi 24 Ekim Cuma günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. AFAD verilerine göre bugün Akdeniz'de Antalya Kaş açıklarında ve Ege Denizi'nde 3 üzeri büyüklüğünde deprem oldu. İşte, 24 Kasım 2025 son depremler listesi ile sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2025 - 19:35 Güncelleme: 24.11.2025 - 19:35
        1

        Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. Son verilere göre Akdeniz’de Antalya Kaş açıklarında ve Ege Denizi’nde deprem meydana geldi. İşte, 24 Kasım 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı...

        2

        EGE DENİZİ’NDE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 04.43’te merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem meydana geldi.

        3.2 büyüklüğündeki deprem, yerin 12.43 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        3

        ANTALYA DEPREM İLE SALLANDI!

        AFAD verilerine göre, saat 01.43’te Akdeniz’de 3.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Antalya’nın Kaş ilçesine 306.45 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 36.7 kiloemtre derinliğinde gerçekleşti.

        4

        24 KASIM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin veriler şöyle;

        2025-11-24 11:51:47 39.50778 22.00972 6.3 MW 4.3 Karditsa, Thessalia (Yunanistan)

        2025-11-24 04:43:43 38.97417 23.87278 12.43 ML 3.2 Ege Denizi

        2025-11-24 01:43:21 33.84694 27.71861 36.7 ML 3.0 Akdeniz - [306.45 km] Kaş (Antalya)

        5

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        6

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
