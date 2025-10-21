Ünlü oyuncu Anne Hathaway, Meryl Streep ve Emily Blunt ile başrolleri paylaştığı 'Şeytan Marka Giyer 2' filminin çekimleri için İtalya'da bulunuyor.

ABD'li oyuncu, çekim arasında eşi Adam Shulman ve iki oğluyla İtalya'nın kıyı bölgesi Portofino'da görüntülendi. Hathaway ve ailesi, turistik yerleşim yerinde dükkanları gezerek alışveriş yaptı ve dondurma yedi.

2012'de evlenen Anne Hathaway ve mücevher tasarımcısı Adam Shulman çiftinin 2016'da doğan Jonathan Rosebanks ve 2019 doğumlu Jack adında oğulları var.

Anne Hathaway, şu sıralar David Frankel'in yönettiği devam filmi 'Şeytan Marka Giyer 2'nin çekimlerini sürdürüyor. Ünlü oyuncunun 'Andrea Sachs' karakterine hayat verdiği filmin Mayıs 2026'da gösterime girmesi planlanıyor.

Serinin ilk filmi dünya çapında gişede 326 milyon dolar hasılat elde etmiş, Meryl Streep'e Oscar adaylığı kazandırmıştı.

Aynı adlı kitaptan uyarlanan 2006 yapımı film, üniversitenin gazetecilik bölümünden yeni mezun olan 'Andy'nin (Anne Hathaway), dergi şefi editörü Anna Wintour'dan ilhamla yaratılan 'Anna Miranda Priestly' karakterinin (Meryl Streep) asistanı olarak yayıncılık dünyasının en çok arzu edilen işlerinden birini elde etmesini konu alıyordu. 'Andy', meslektaşı olan asistan (Emily Blunt) sayesinde dergi ve yüksek moda dünyasına dalıyordu.