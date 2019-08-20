Anne Marie ikinci kez geliyor

Eğlenceli şarkıları, sempatik tavırları ve doğallığıyla geçtiğimiz yıl herkesi büyüleyen 27 yaşındaki İngiliz söz yazarı ve şarkıcı Anne Marie, Regnum Carya’nın bu yıl ikincisini düzenlediği ‘Live in Concert Serisi’ kapsamında Antalya’da ikinci kez hayranlarıyla buluşacak.

Geçtiğimiz yıl yine aynı sahnede unutulmaz bir konser ziyafeti yaşatan Marie “Ülkenizi çok seviyorum ve bu yıl sahne aldığım Antalya’yı da çok sevdim. Gerçekten evim gibi hissettiğim bir deneyim oldu. Seneye tekrar gelmek istiyorum” diyerek bu yıl da ülkemizdeki sevenleriyle buluşacağının mesajını vermişti.

Rockabye adlı şarkısıyla geçtiğimiz yıl müzik listelerinde üst sıralarda yer alan ve bir çok müzik ödülünün sahibi güzel sanatçı, 25 Ağustos’ta müzikseverlerle buluşacak.

Regnum Carya’nın bu yaz ikinci kez düzenlediği ve son yılların en çok konuşulan konser serisine imza atan Regnum Live in Concert Serisi, 26 Ağustos’ta dünyaca ünlü pop müzik şarkıcısı Anne Marie’yle son bulacak.