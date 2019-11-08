Günümüzde çoğu kadın evde çocuğunu bırakıp işe gitmek zorunda kalıyor. Emziren anneler için çok zor olan bu durum süt sağarak çözüm bulmuştur. Sağılan süt belli bir süre içinde çocuğa içirilir. Peki bu süre nedir? İşte detaylar...

ANNE SÜTÜ SAKLAMA SÜRESİ NEDİR?

Oda sıcaklığında cam kavanozda bekleyen bir süt en fazla 3 saat içinde tüketilmelidir. Oda sıcaklığı 18-26 derece arasındadır. Eğer daha sıcak bir oda sıcaklığı var ise bu oran daha da düşer ve sütü tüketme zamanı azalır. Kabın kapağı iyice kapatılmalı ve olduğunca serin tutulmalıdır.

Sağılmış anne sütü biberon, kavanoz veya süt saklama torbaları içindeyken buzdolabında 4 derecedeyken 3 gün saklanabilir.

Steril edilmiş kaba anne sütünü sağıp -18 derecede ki bir derin dondurucuya atarsanız sütü 3 ay saklayabilirsiniz.

DONMUŞ ANNE SÜTÜ NASIL ISITILIR?

Dondurucuda saklanan anne sütünü direk sıcak ile temas ettirmemeliyiz. Sütü kademeli olarak sıvı hale getirtmek için ilk olarak dondurucudan çıkan sütü buzdolabına koymalısınız. Buzdolabında biraz bekleyen sütü daha sonra kabı ile ılık bir suyun içine koyarak ısıtabilirsiniz. Sütün çok sıcak olmamasına, anne sütünün kendi ısısıyla aynı olmasına özen gösteriniz. Çözülmüş olan sütü 24 saat içinde tüketmeli ve daha sonra kesinlikle tekrar kullanmak için dondurucuya koymamalısınız.

ANNE SÜTÜNÜ SAKLAMAK SÜTÜN FAYDASINI AZALTIR MI?

Sütün bir an önce içilmesi en faydalı olanıdır. Zaman geçtikçe sütün faydası azalıyor. Yapılan araştırmalara göre 2 günden fazla buzdolabı veya dondurucuda duran sütün bakteri öldürücü özelliğini kaybettiği söyleniyor. Süt ne kadar uzun süre saklanırsa içindeki C vitamini oranı da o kadar düşüyor.