ANNELER GÜNÜ 2026: Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında? Anneler Günü neden Mayıs'ın ikinci haftası kutlanır?

ANNELER GÜNÜ NEDEN MAYIS'IN İKİNCİ HAFTASI KUTLANIR?

Anneler Günü’nün Mayıs ayının ikinci pazarında kutlanmasının temel nedeni, bu geleneğin ABD kökenli modern Anneler Günü uygulamasına dayanmasıdır.

Bu özel gün, 1900’lü yılların başında Anna Jarvis tarafından annelere duyulan sevgi ve saygıyı resmî bir güne dönüştürme fikriyle ortaya çıkarıldı. Jarvis’in öncülüğünde başlatılan bu hareket, 1914 yılında ABD’de resmî olarak kabul edildi ve tarih olarak Mayıs ayının ikinci pazarı belirlendi.

Mayıs ayının seçilmesinde ise bahar mevsiminin canlılığı, çiçeklerin açması ve anneliği simgeleyen doğurganlık ve yenilenme temaları etkili oldu. Pazar gününün tercih edilmesi de ailelerin bir araya gelmesini kolaylaştırmak ve günü daha anlamlı kılmak amacı taşıyor.

Zamanla bu gelenek dünya genelinde yaygınlaşarak birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de aynı tarihte kutlanmaya başladı.