Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        ANNELER GÜNÜ 2026: Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında? Anneler Günü neden Mayıs'ın ikinci haftası kutlanır?

        Anneler Günü için geri sayım başladı. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte, bu özel günün hangi tarihe denk geldiği vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki Anneler Günü ne zaman?, ayın kaçında? Annelerin Günü neden Mayıs'ın ikinci haftası kutlanır? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 12:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Anneler Günü için geri sayım başladı. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte, bu anlamlı günün hangi tarihe denk geldiği vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Ailelerin annelerine sürprizler hazırladığı, hediyeler ve özel planların yapıldığı Anneler Günü, her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanıyor. Bu özel gün yaklaşırken çiçekçilerden restoranlara kadar birçok alanda da hareketlilik yaşanması bekleniyor. Peki Anneler Günü ne zaman?, ayın kaçında? Annelerin Günü neden Mayıs'ın ikinci haftası kutlanır? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?

        Anneler Günü, her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanmaktadır. 2026 yılında Anneler Günü 10 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Bugün itibarıyla bu özel güne yalnızca 8 gün kaldı. Ailelerin annelerine yönelik hazırlıklarını hızlandırdığı bu süreçte, çiçeklerden hediyelere kadar birçok alanda hareketlilik şimdiden dikkat çekiyor.

        3

        ANNELER GÜNÜ NEDEN MAYIS'IN İKİNCİ HAFTASI KUTLANIR?

        Anneler Günü’nün Mayıs ayının ikinci pazarında kutlanmasının temel nedeni, bu geleneğin ABD kökenli modern Anneler Günü uygulamasına dayanmasıdır.

        Bu özel gün, 1900’lü yılların başında Anna Jarvis tarafından annelere duyulan sevgi ve saygıyı resmî bir güne dönüştürme fikriyle ortaya çıkarıldı. Jarvis’in öncülüğünde başlatılan bu hareket, 1914 yılında ABD’de resmî olarak kabul edildi ve tarih olarak Mayıs ayının ikinci pazarı belirlendi.

        Mayıs ayının seçilmesinde ise bahar mevsiminin canlılığı, çiçeklerin açması ve anneliği simgeleyen doğurganlık ve yenilenme temaları etkili oldu. Pazar gününün tercih edilmesi de ailelerin bir araya gelmesini kolaylaştırmak ve günü daha anlamlı kılmak amacı taşıyor.

        Zamanla bu gelenek dünya genelinde yaygınlaşarak birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de aynı tarihte kutlanmaya başladı.

        4
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
