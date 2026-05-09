        Anneler Günü'nde müjdeli haberi bekliyorlar | Son dakika haberleri

        Anneler Günü'nde evlatlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor

        Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Anneler Günü'nde evlatlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 13:16
        Anneler Günü'nde müjdeli haberi bekliyorlar

        Terör örgütü PKK tarafından dağa götürülen evlatlarına kavuşmak isteyen ailelerin Diyarbakır'da HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 2441'inci gününde. Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, yurdun dört bir yanından gelenlerin de katılımıyla 385'e ulaştı.

        Büyük bir dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemi sayesinde 77 aile, evladını terörün pençesinden kurtarmayı başardı. Evlatlarının yolunu gözleyen diğer ailelerin umutlu bekleyişi devam ediyor. Oturma eylemi yapan anneler, "Anneler Günü"nde evlatlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

        "EVLADIM YANIMDA OLSAYDI DÜNYA BENİM OLURDU"

        Oğlu Ramazan için eylemini sürdüren anne Mevlüde Üçdağ, yıllardır gözü yaşlı bir şekilde Anneler Günü'nü karşıladığını söyledi.

        Evladını çok özlediğini, sürekli gözyaşı döktüğünü belirten Üçdağ, "Evladım yanımda olsaydı dünya benim olurdu. Oğlumu çok özledim. Onsuz Anneler Günü'nün hiçbir anlamı yok. Benim için en büyük hediye oğlumdur. Artık çocuklarımıza kavuşmak istiyoruz" dedi.

        "BANA EN GÜZEL HEDİYE OĞLUMUN DÖNMESİDİR"

        Oğlu Bayram'a kavuşmak için evlat nöbeti tutan Ayten Elhaman da yıllardır evlatları için mücadele ettiklerini söyledi. Anneler olarak evlatlarına kavuşmak için mücadelelerine devam edeceklerini dile getiren Elhaman, "Anneler olarak buradayız, yılmadık, inşallah evlatlarımızı alacağız. 'Terörsüz Türkiye' süreci bütün anneler için bir umut oldu. Her sabah bir umutla geliyoruz. 77 evlat, annesine kavuştu, inşallah bizler de kavuşuruz. Biz 'Anneler Günü' nedir artık bilmiyoruz. Oğlum gittiğinden beri 'Anneler Günü' benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Bana en güzel hediye oğlumun dönmesidir" diye konuştu.

        "TEMENNİMİZ BÜTÜN ANNELERİN EVLATLARINA KAVUŞMASIDIR"

        Anne Sariye Tokay ise oğlu Mehmet'e kavuşma umuduyla oturma eylemi yaptığını belirterek, yaz, kış, hastalık, salgın demeden evlat mücadelesini sürdürdüklerini ifade etti. Evlatlarına kavuşuncaya kadar mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini dile getiren Tokay, bir Anneler Günü'ne daha buruk girdiklerini söyledi. Tokay, şunları kaydetti:

        "Oğlum her Anneler Günü'nde hem benim hem de anneannesinin Anneler Günü'nü kutluyordu ama maalesef 15 yıldır ayrıyız. Bizim 'Anneler Günü'müz yok. Tek temennimiz bütün annelerin evlatlarına kavuşmasıdır."

        "ARTIK HİÇBİR ANA AĞLAMASIN İNŞALLAH"

        Oğlu Muhammed için oturma eylemi yapan Fatma Laçin de tek oğlunun kendisinden koparıldığını belirtti. Laçin, oğluna kavuşmak için mücadele ettiğini vurgulayarak, "Artık hiçbir ana ağlamasın inşallah" dedi.

