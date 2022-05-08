EĞER SİZ DE ANNEYSENİZ...

Artık siz de anne olduğunuza göre, bulaşık yıkayıp, yerleri süpürdüğünüz her anda "Annem bana kızdığı, beni uyardığı her şeyde haklıymış" diyebilirsiniz. Bu nedenle hem onun dinlenmesini sağlamak hem de yorgunluğunuzu üzerinizden atmak için ona masaj yapabilirsiniz.