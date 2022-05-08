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Anneler Günü etkinlikleri

Her yıl, mayıs ayının ikinci haftası, Anneler Günü olarak kutlanıyor. Peki bu sene 8 Mayıs'a denk gelen Anneler Günü'nde, annenizi şımartmaya ne dersiniz? İşte, Anneler Günü'nde, annenizle birlikte yapabileceğiniz etkinlikler...

HABERTURK.COM
  • 01
    Anneler Günü'nde ne yapılır? Anneler Günü etkinlikleri ve önerileri!

    Bizi bu dünyada en çok ve karşılıksız seven tek insanı Anneler Günü'nde şımartmak lazım. İşte Anneler Günü'nde annenizi kraliçeler gibi hissettirecek öneriler...
  • 02
    Anneler Günü'nde ne yapılır? Anneler Günü etkinlikleri ve önerileri!

    TEŞEKKÜR ETMEYİ UNUTMAYIN...

    Annenize sadece Anneler Günü'nde değil, her gün teşekkür etmeyi unutmayın. Sizin için fedakarlıklar yapan, yıllardır karşılıksız sevgisiyle sizi besleyen, büyüten annenize içten bir teşekkür etmek en güzel hediyedir. 
  • 03
    Anneler Günü'nde ne yapılır? Anneler Günü etkinlikleri ve önerileri!

    GÜZEL BİR KAHVALTI SOFRASI HAZIRLAYIN

    Kimse yalnız yemeyi sevmez! Evdeki bir başka büyüğünüzden yardım alarak onlara ağızlara layık bir kahvaltı sofrası hazırlayabilirsiniz. Keyifli bir sohbet eşliğinde yapılan kahvaltı onu çok dünyanın mutlu insanı yapabilir! 
  • 04
    Anneler Günü'nde ne yapılır? Anneler Günü etkinlikleri ve önerileri!

    HOBİ MALZEMELERİYLE KEYİFLİ VAKİT GEÇİREBİLİRSİNİZ

    Zamanın nasıl geçtiğini unutturacak hobi malzemeleri anneniz için harika bir hediye olacaktır. Bu nedenle annenize ilgi duyduğu hobilerle ilgili malzemeler hediye edebilir, sonra birlikte o malzemeleri deneyerek keyifli vakit geçirebilirsiniz. 
  • 05
    Anneler Günü'nde ne yapılır? Anneler Günü etkinlikleri ve önerileri!

    PUZZLE YAPMAYA NE DERSİNİZ?

    Hem kafayı dağıtan hem de keyifli vakit geçirmeyi sağlayan puzzle, Anneler Günü etkinlikleri için seçenek olabilir. Eğer ikinizde de puzzle sabrı yoksa, amaç puzzle yaparken farklı konularda muhabbet edip kaynaşmak değil mi zaten...
  • 06
    Anneler Günü'nde ne yapılır? Anneler Günü etkinlikleri ve önerileri!

    SANATSAL YETENEKLERİNİZİ TEST EDİN

    Müzik eşliğinde boyama, mandala gibi etkinlikler stres azaltmada yardımcıdır. İnternet üzerinden boya setleri satın alıp annenizle beraber sanatsal yeteneklerinizi keşfedebilirsiniz.
  • 07
    Anneler Günü'nde ne yapılır? Anneler Günü etkinlikleri ve önerileri!

    KUTU OYUNLARI OYNAYIN

    Kutu oyunları büyük küçük her yaş grubunu bir araya getiriyor. Anneler Günü için Tabu, Monopoly, Uno, Jenga ve daha pek çok oyuna göz atabilirsiniz. 
  • 08
    Anneler Günü'nde ne yapılır? Anneler Günü etkinlikleri ve önerileri!

    ORMANDA YA DA SAHİLDE BİR YÜRÜYÜŞ, BELKİ ALIŞVERİŞ

    Pazar günü güzel bir kahvaltıdan sahilde ya da ormanda uzun yürüyüşlere çıkabilir, sohbetler edebilirsiniz. Ya da beraber alışverişe çıkarak günü geçirebilirsiniz. 
  • 09
    Anneler Günü'nde ne yapılır? Anneler Günü etkinlikleri ve önerileri!

    ZAMANINIZI TOPRAK İŞLERİNE AYIRABİLİRSİNİZ

    Bitki yetiştirmek ruh sağlığı için oldukça faydalıdır. Hazır havalar da ısınmışken balkonda sebze yetiştirmek için saksıya ekim yapabilir, huzur dolu zamanlar geçirebilirsiniz. 
  • 10
    Anneler Günü'nde ne yapılır? Anneler Günü etkinlikleri ve önerileri!

    ANNE-KIZ FİLMİ AÇIN

    Anneler Günü etkinliklerinden biri de film izlemek değil mi? Anneler ve Kızları, Omuz Omuza, Kör Nokta, Buradan Çok Uzakta gibi anne ve kız arasındaki ilişkiyi anlatan filmlere göz atabilirsiniz. Eğer yan yana değilseniz de teknolojinin nimetlerinden faydalanıp Skype üzerinden sınırları kaldırabilirsiniz.
  • 11
    Anneler Günü'nde ne yapılır? Anneler Günü etkinlikleri ve önerileri!

    SEVDİĞİ KİTAPLARA BAKMAYI UNUTMAYIN!

    Kitap okumak evde keyifli vakit geçirmenin en güzel yollarından biridir. Annenize sevebileceği türde kitaplar hediye edebilirsiniz. Ayrıca dergi karıştırmanın rahatlatıcı etkisinden hepimizin haberi vardır... Üstelik onlarca derginin bir araya getirildiği uygulamalar da mevcut... Anneler Günü'nde örneğin dekorasyon dergilerini karıştırarak evinizde ufak değişiklikler yapabilirsiniz.
  • 12
    Anneler Günü'nde ne yapılır? Anneler Günü etkinlikleri ve önerileri!

    BERABER FARKLI TARİFLER DENEYİN...

    Annelerin yaptığı yemeklerin lezzeti tartışmaya kapalı bir konu... Peki siz onun yaptığı tarifleri ne kadar biliyorsunuz? Annenizle beraber yemekler yaparak hem keyifli vakit geçirebilir, hem de aileden kalma tarifleri öğrenerek gelecek nesillere aktarabilirsiniz.
  • 13
    Anneler Günü'nde ne yapılır? Anneler Günü etkinlikleri ve önerileri!

    ONA SORMADAN HER YERİ TEMİZLEYİN

    Ev hanımı olan annelerin en büyük derlerinden bir tanesidir ütü yapmak ve evi toplayıp, silip süpürmek. İşte size annenize sürpriz yapmak için bir fırsat daha. 
  • 14
    Anneler Günü'nde ne yapılır? Anneler Günü etkinlikleri ve önerileri!

    Anneniz uyanmadan önce evin her yerini temizleyebilirsiniz. Eğer ikiniz de uyanıksanız, birlikte geniş çaplı bir gardırop temizliği yapabilirsiniz. Hem annelerinizin eski kıyafetlerini denemek her kızın keyif duyduğu aktivitelerden biri değil mi? 
  • 15
    Anneler Günü'nde ne yapılır? Anneler Günü etkinlikleri ve önerileri!

    BAKIM GÜNÜ!

    Sizin ya da annenizin ilişki durumu ne olursa olsun, kız kıza bir gün geçirmeyi hak ediyorsunuz. 
  • 16
    Anneler Günü'nde ne yapılır? Anneler Günü etkinlikleri ve önerileri!

    Bu özel günde ilk önce güzel bir kahvaltı yapabilirsiniz. Daha sonra saçlarınıza bakım, tırnaklarınıza nail art yapabilirsiniz. Ayrıca hediye olarak annenizi masaja ya da hamama da götürebilirsiniz. Bu sırada edeceğiniz sohbetlerle keyfiniz iki katına çıkacaktır.
  • 17
    Anneler Günü'nde ne yapılır? Anneler Günü etkinlikleri ve önerileri!

    EĞER SİZ DE ANNEYSENİZ...

    Artık siz de anne olduğunuza göre, bulaşık yıkayıp, yerleri süpürdüğünüz her anda "Annem bana kızdığı, beni uyardığı her şeyde haklıymış" diyebilirsiniz. Bu nedenle hem onun dinlenmesini sağlamak hem de yorgunluğunuzu üzerinizden atmak için ona masaj yapabilirsiniz. 

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