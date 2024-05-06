Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Anneler Günü ne zaman, bu pazar mı? Anneler Günü 2024 kaç gün kaldı? Anneler Günü mayısın ilk haftası mı, kaçında?

        Anneler Günü yaklaşıyor! Anneler günü ne zaman?

        Anneler Günü için geri sayım sürüyor. Mayıs ayına girilmesiyle Anneler Günü tarihi, annesine hediye almak ve güzel mesajlar göndermek isteyenler tarafından sorgulanmaya başlandı. Kökeni, 20. yüzyılın başlarına kadar uzanan Anneler Günü ilk olarak 1908 senesinde Anna Jarvis tarafından ABD'de kutlandı. Annelerin toplumdaki önemini vurgulayan Anneler Günü zamanla diğer ülkelere de yayılmıştır. İşte 2024 Anneler Günü tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 20:58 Güncelleme: 06.05.2024 - 20:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Anneler Günü heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Modern anlamda ilk defa 1908 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlanmaya başlanan Anneler Günü dünya genelinde her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar gününde kutlanıyor. Bu Anneler Günü'nde de her yıl, çiçekler, hediyeler, özel yemekler ile anneler onurlandırılacak. İşte 2024 Anneler Günü tarihi ile konu hakkında merak edilenler...

        2

        2024 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

        Anneler günü her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar'ında kutlanıyor. Bu yıl Anneler günü 12 Mayıs 2024 Pazar gününe denk gelmektedir.

        3

        ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        Antik Yunan mitolojisinde yer alan Anneler Günü kutlamasının en ilkeli, Gaia ve Uranos'un annesi Rhea onuruna verdikleri ilkbahar festivalleri olarak görülmektedir.

        4

        Anadolu Topraklarının en önemli tanrıçası Kibele için yüzyıllar boyunca anma törenleri düzenlenmiştir.

        Anna Jarvis'in 1908 yılında annesini kaybetmesi sebebiyle başlattığı anma günü, 1914 yılı itibariyle ABD'de kutlanmaya başlandı.

        5

        ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYELER

        1) Buket Çicek

        2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek meyveler)

        3) Küçük Ev Aletleri

        4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları

        6

        5) Giyim Eşyası

        6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)

        7) Fotoğraf Çerçevesi

        7

        8) Duvar Saati

        9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hamas ateşkesi kabul etti
        Hamas ateşkesi kabul etti
        Karşılaşmada heyecan sürüyor
        Karşılaşmada heyecan sürüyor
        Özel, Bahçeli'yi ziyaret edecek
        Özel, Bahçeli'yi ziyaret edecek
        Katliam gibi kaza: 9 ölü!
        Katliam gibi kaza: 9 ölü!
        İstanbul Park'ta süreç tamamlandı
        İstanbul Park'ta süreç tamamlandı
        Düğün konvoyunda kavga: 1 yaralı, 5 gözaltı
        Düğün konvoyunda kavga: 1 yaralı, 5 gözaltı
        Terim dönemi sona eriyor! Tazminat...
        Terim dönemi sona eriyor! Tazminat...
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi!
        Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi!
        KAAN 2. uçuşunu tamamladı
        KAAN 2. uçuşunu tamamladı
        Rusya'dan İngiltere'ye uyarı
        Rusya'dan İngiltere'ye uyarı
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'