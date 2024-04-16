Bu yılın Anneler Günü tarihi araştırması gündemdeki yerini aldı. Annelere olan sevgi, minnet ve şükranı ifade etmek için hazırlıklar şimdiden başladı. İster bir çiçek alarak, ister annenize en sevdiği yemeği hazırlayarak, onu ne kadar önemsediğinizi gösterebilirsiniz. Peki, Anneler Günü ne zaman? İşte, 2024 Anneler Günü tarihi...