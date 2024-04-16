2024 Anneler Günü ne zaman, hangi gün?
Annelere olan minnet ve sevgiyi ifade etmek için kutlanan özel bir gün olan Anneler Günü için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da annelerimizi özel kılmak için heyecanla hazırlıklar hızlandı. Sevginin ve fedakarlığın en canlı örnekleri olan annelerin gününü unutmak istemeyenler için "Anneler Günü ne zaman, hangi gün?" sorularının yanıtları haberimizde. İşte, 2024 Anneler Günü tarihi...
Bu yılın Anneler Günü tarihi araştırması gündemdeki yerini aldı. Annelere olan sevgi, minnet ve şükranı ifade etmek için hazırlıklar şimdiden başladı. İster bir çiçek alarak, ister annenize en sevdiği yemeği hazırlayarak, onu ne kadar önemsediğinizi gösterebilirsiniz. Peki, Anneler Günü ne zaman? İşte, 2024 Anneler Günü tarihi...
2024 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
Anneler günü her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar'ında kutlanıyor. Bu yıl Anneler günü 12 Mayıs 2024 Pazar gününe denk gelmektedir.
ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Antik Yunan mitolojisinde yer alan Anneler Günü kutlamasının en ilkeli, Gaia ve Uranos'un annesi Rhea onuruna verdikleri ilkbahar festivalleri olarak görülmektedir.
Anadolu Topraklarının en önemli tanrıçası Kibele için yüzyıllar boyunca anma törenleri düzenlenmiştir.
Anna Jarvis'in 1908 yılında annesini kaybetmesi sebebiyle başlattığı anma günü, 1914 yılı itibariyle ABD'de kutlanmaya başlandı.
ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYELER
1) Buket Çicek
2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek meyveler)
3) Küçük Ev Aletleri
4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları
5) Giyim Eşyası
6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)
7) Fotoğraf Çerçevesi
8) Duvar Saati
9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)