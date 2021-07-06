Annesini kurtarırken can verdi

İHA

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Kayısı bahçelerinde tarım işçiliği yapan Mehmet Albayrak'ın (24) annesi, ailece konakladıkları çadırda elektrik akımına kapıldı. Annesinin feryadını duyarak çadıra koşan Mehmet Albayrak annesine yardım ederken elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan genç, Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan genç hayatını kaybetti. Mehmet Albayrak'ın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.