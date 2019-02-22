T.B isimli anne iddiaya göre yeni doğan bebeğini boğarak öldürdükten sonra klozete attı.

Olay, Gaziantep’in Gümüştekin Mahallesi şehit Mehmet Fatih Akdemir Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce nişanlısından hamile kalan T.B isimli kadın, ailesiyle oturduğu evin tuvaletinde doğum yaptı. T.B, doğumdan habersiz olan ailenin duymaması için kız bebeğini boğarak öldürdükten sonra klozete attı.

15 günlük yasal bekleme sürecinin ardından otopsi işlemleri yapılan bebek, Yeşilkent Mezarlığı'na defnedildi.

ANNE MEZARLIĞA GETİRİLDİ



Tutuklu bulunan anne T.B ise, güvenlik önlemleri arasında bebeğinin defin törenine getirildi. Anne mezarlığa geldiğinde ise bebeğini tabutun içerisinde görünce fenalık geçirdi.

Öte yandan bebeğin cenaze namazı ise, imam ve bir tek yakını ile kılındı.