HABERTURK.COM

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB),geleneksel “İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nin beşincisi dün gerçekleştirdi. Koronavirüsü önlemleri kapsamında video konferans yöntemiyle düzenlenen ödül programına Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yanı sıra, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ve ödül alan firmaların temsilcileri katıldı.

İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde toplam 28 kategoride ilk 5'e giren 140 firma ödül almaya hak kazandı. Törende genel sıralamada, 2019 yılı ihracatıyla birincilik ödülünü SOCAR Türkiye aldı. Ciner İç ve Dış Ticaret'e ikincilik ödülü verilirken Eti Maden İşletmeleri de üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Anorganik Kimyasallar İhracatı Kategorisi’nde ise genel ihracatta ikinci sıraya yükselen Ciner İç ve Dış Ticaret AŞ, birinci sırada yer aldı. İkinci sırada Eti Maden İşletmeleri gelirken Eti Soda Üretim AŞ de üçüncü oldu. Bu kategoride Bakırsülfat Kimya AŞ dördüncü Egesil Kimya ise 5’inci oldu.

PEKCAN: DİGİTALLEŞMEDE ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYORUZ

Sunuculuğunu Oylum Talu'nun yaptığı video konferans destekli törende ödül alan firma yetkilileri ile yaptığı karşılıklı konuşmada Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “Ben her üç firmamızı da ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ben onları bir, iki üç diye sınıflandırmıyorum. Onların hepsi birinci. Kendilerine bu ihracatta gösterdikleri başarı için, çaba için ayrıca teşekkür ediyorum. Yalnız SOCAR Başkanı'nın bana polietilen yatırım sözü var. Ayrıca Ciner Grubu'na da teşekkür ederim. Dijitalleşmemiz bundan böyle de devam edecek. Maalesef sadece bizim kurumla ilgili olmayan taranan bazı evraklar var. İlgili kurumları da onları da dijital ortama taşımak için yakınen bunlarla temas ve irtibat halindeyiz. Avrupa Birliği bunda önce bizden forma belgesi ile menşe belgelerini istiyordu bu defa elektronik ortamda almaya ikna oldular. Biz de kare kodlu olarak güvenilir bir şekilde kendilerine temin ettik ve pandemi sonrasında da bunun devam etmesini talep ettik. İnşallah bu da devam edecek. Onlardan ayrıca bizim bir talebimiz daha var. Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne biliyorsunuz biz gümrük çıkışlarında öncelik veriyoruz. Bunu Avrupa Birliği'nin tanımasını, karşılıklı tanımayı önerdik. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Eğer bu anlaşmayı da sağlayabilirsek Türkiye'deki önceliğimiz gibi Avrupa'daki herhangi bir ülkede yetkilendirilmiş yükümlü statüsünde firmalarımızın önceliği olacak.

Bunu aynı şekilde Türki devletlerle de basitleştirilmiş gümrük hattı ve yetkilendirilmiş yükümlü statüsünü çalışıyoruz. Onlarla biraz daha yolumuz var. İnşallah bundan böyle sizlere destek olmak için, işlerinizi kolaylaştırmak için sizlere destek olacağız. Yeter ki, siz ihracattaki rakamları yukarıya taşımaya devam edin. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Ödül alan 140 firmamızı tebrik ediyorum” dedi.

BOZOKLAR: EKONOMİYE KATKIMIZ SÜRECEK

Ana kategoride ilk sırada yer alan Socar Türkiye Rafineri ve Petrokimya Başkan Yardımcısı Dr. Riza Bozoklar, törende şu konuşmayı yaptı: “İki kardeş ülke Azerbaycan ve Türkiye arasında işbirliğinin simgesi olan ve Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye olarak bu ödüleri almaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. 2019 yılında yaptığımız ihracatla ülkemiz ekonomisine sağladığımız katkıyı bu yıl da tüm dünyayı etkisine alan Covit-19 pandemisine rağmen kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Bu vesileyle şirketlerimizin başarısını pandemi imkanları dahilinde ödüllendiren ve ölümsüzleştiren Bakanlığımıza ve İKMİB yönetimine şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

CİNER GRUBU’NDAN 72 ÜLKEDE 180’DEN FAZLA LİMANA İHRACAT

Genel sıralamada ikinci Anorganik Kimyasallar İhracatı Kategorisi’nde birinci olan Ciner İç ve Dış Ticaret Cam ve Kimyasallar Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut Kurşun ise “Öncelikle sayın Bakanıma, sayın Başkanlara, tüm ihracatçı değerli dostlarımıza kalben teşekkür ediyoruz. Burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ciner Grubu olarak birisi ABD diğeri Türkiye olmak üzere dünyada en fazla iki yerde bulunan doğal soda külü rezervlerinden biz doğal soda külünü ve sodyum bikarbonat üretiyoruz ve ihraç ediyoruz. Geçtiğimiz sene içinde iştirakimiz Eti Soda ile birlikte 72 ülkede 180'den fazla limana 3.6 milyon tona yakın doğal soda külü ve sodyum bikarbonat ihracatı gerçekleştirmeyi Allah'a şükürler olsun başardık. Burada en önemli teşekkür aslında dijitalleşmeye önem veren sayın Bakanımıza. Pandemi döneminde hayati önem kazanan dijitalleşme bize hem hız kattı, hem de maliyetlerimizi azalttı. Sağladığı imkanlardan ötürü sayın Bakanımıza özellikle teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz. Bu vesileyle bize bu fırsatı verdiğimiz için sayın İKMİB Başkanımız Adil Bey'e, Sayın TİM Başkanımız İsmail Bey'e de tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

ETİ MADENLE TÜRKİYE BORDA DÜNYA LİDERİ

Ana kategoride üçüncü sırada yer alan Eti Maden Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanı Ömer Çatal da şu konuşmayı yaptı:

“Sayın Bakanım, değerli Meclis Başkanım ve Birlik Başkanım, kıymetli ihracatçılar. Bildiğiniz gibi Etibank İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve ülkemiz dünya Bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahiptir. Dünya bor pazarında lider konumunda bulunan ülkemiz pazarın yaklaşık yüzde 55 ila 60'ına hakim olmaktadır. Cirosunun yaklaşık yüzde 96'sını ihracat gelirleri oluşturmaktadır. 100'den fazla ülkeye, 300'den fazla destinasyona ürün ihracı gerçekleştirmektedir. Değişik ülkelerde bulunan şirketlerimizin vasıtasıyla yaygın bir lojistik ağına sahibiz. Dünya Bor pazarında rakiplerimizin ürettiği bütün hammaddeleri, bütün kimyasal ürünleri tek başına başına gerçekleştiren tek şirketse bizim şirketimizdir. Bu vesileyle İKMİB tarafından böyle bir ödüle layık olmaktan büyük mutluluk duymaktayız.”

PEKCAN: PANDEMİ ETKİSİNİ ASGARİYE İNDİRDİK

Törendeki genel konuşmasında ise Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, özel sektör ve devlet işbirliğinin, dayanışmasının güzel bir örneğini sergilediklerini belirterek, "Ekonomik tabloda, ihracatımızda normale dönüşle ilgili olumlu sinyalleri almaya başladık." dedi.

Pekcan, Kovid-19 vakalarının Türkiye'de ilk görülmesinin ardından süreci çok proaktif olarak yönettiklerini belirterek, pandeminin ekonomi ve ticaret ortamı üzerindeki zararlarını asgariye indirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Pekcan, bu anlamda temassız ticareti hayata geçirdiklerini hatırlatarak, bu dönemde Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbir paketiyle iş dünyasına destek verdiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tüm Bakanlarla tam bir uyum ve iş birliği içinde çalıştıklarını vurgulayan Pekcan, Bakanlıkların kendi görev ve yetki alanları içerisinde atılması gereken adımları bir bir atarak üreticinin, ihracatçının, iş insanının ticaret erbabının ve esnafın yanında olduklarını kaydetti.

Pekcan, bu süreçte, özel sektör ve devlet iş birliğinin, dayanışmasının güzel bir örneğini sergilediklerini belirterek, "Çok şükür, ekonomik tabloda, ihracatımızda normale dönüşle ilgili olumlu sinyalleri almaya başladık." ifadesini kullandı.

Haziran ihracatında hem yıllık hem de aylık bazda artışlar yaşandığına değinen Pekcan, kimya sektörü ihracatında da mart, nisan, mayıs aylarında göreceli olarak diğer sektör ihracatlarında olduğu gibi bir gerileme görüldüğünü, haziran itibarıyla kimya sektöründe de artışlar olduğunu söyledi.

‘KİMYA İHRACATI DAHA HIZLI İVME GÖSTERDİ’

Pekcan, kimya sektöründe olduğu gibi bütün sektörlerimizde de artış trendinin çok daha hızlı yükselmesini beklediklerini ifade ederek, "Bakanlık olarak desteklerimizle sizlerle tam bir işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmaya her zamankinden daha fazla hazır ve istekliyiz." dedi.

Sadece dış ticaret alanında değil, ekonomik göstergelerde de pozitif bir ivmelenme olduğunu belirten Pekcan, şöyle konuştu:

"Bu zor süreçte sağlık alanında, Türkiye'nin sağlık altyapısı ve sağlık çalışanlarının gayretleriyle nasıl dünyadan ayrıştıysak inşallah ekonomi ve ticaret alanında da bütün dünyadan ayrışarak farklılığımızı göstereceğiz. Çünkü biz ülke olarak dış ticaret ailesi olarak kendimizi, potansiyelimizi, dinamizmimiz, eğitimli beşeri sermayemiz, kabiliyetlerimiz ve sanayi kapasitemiz ile zoru başarabileceğimizi çok daha ileri noktalara gelebileceğimizi biliyoruz. Bu bilinç ve özgüvenle en başta sizlerin sayesinde dünya ekonomisi içerisindeki konumumuzu güçlendirmek için gereken adımları birlikte atacağız. Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerinde daha etkin bir şekilde yer almaları hiç de şaşırtıcı olmayacak. Bu noktada, Kimya sektörümüzün de küresel tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendirmesini bekliyor ve destekliyoruz. Bakanlık olarak Küresel Tedarik Zinciri desteklerimizle bu sürece katkı sağlıyoruz, sektörlerimizi de bunlardan yararlanmaya davet ediyoruz.

‘KİMYA SEKTÖRÜNDE 171 FUARI DESTEKLEDİK’

Bakanlığın kimya sektörüne verdiği desteğe ilişkin de Pekcan, "2019'da kimya sektörü ile ilgili olarak toplam 171 fuar destek kapsamına alındı, 13 UR-GE projemiz başarı ile devam etmekte, 20 proje ise tamamlanmış durumda. TURQUALITY programı kapsamında 22 firmanın 24 markası, Marka programı kapsamında ise 15 firmanın 16 markası destekleniyor. Ayrıca son iki yılda Bakanlığımız desteği ile 13 ülkeye Sektörel Ticaret Heyetleri düzenlendi. Alım heyetleriyle beraber de 4 bin 500 ikili iş görüşme yapılmıştır." diye konuştu.

İlk sanal ticaret heyetinin İKMİB tarafından düzenlendiğine işaret eden Pekcan, "Sanal ticaret heyeti ve fuarların önümüzdeki dönemde daha da yaygınlaşacağını öngörüyoruz." dedi.

‘DİGİTALLEŞME ADIMLARI HIZLA DEVAM EDECEK’

Dijitalleşme adımlarına devam edeceklerini belirten Pekcan, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda devreye girecek olan Kolay İhracat Platformu'muz ise iş dünyasına çok katkı sağlayacak. Makine öğrenme algoritmasına sahip Akıllı İhracat Robotu ile farklı kaynaklardan elde edilen milyonlarca verinin analiz edilmiş halini size sunabileceğiz. Bu sayede firmalarımız doğru ürün için doğru pazarlara yönlendirilecek. Firmalarımıza seçtikleri ürün ve önerilen ülkeyle ilgili farklı ortamlarda yer alan gümrük vergileri ve kurallar, ihracat potansiyeli, Ticaret Müşavirlerimizce derlenen güncel bilgiler, ihaleler, ithalatçı firmalar, teknik engeller ve serbest ticaret anlaşmaları gibi birçok bilgi bu portalda yer alacak. Öte yandan, Buy From Turkey isimli bir platform oluşturacağız. Firmalarımız burada ürünlerini teşhir edecekler. Ürünleri bu vitrinlerde görünür olacak ve ithalatçılarla ihracatçılarımızı buluşturacağımız bir platform olacak. Ticaret Bakanlığı olarak, dijital ekonomiye geçiş noktasında bugüne kadar attığımız adımlara yenilerini ilave edeceğiz. Üretimin ve yatırımların da hızlanması için özel sektörümüzün destekçisi olmaya devam edeceğiz."

Konuşmasında İhtisas Serbest Bölgeleri desteklerine de değinen Pekcan, "Yüksek teknolojili, yüksek katma değerli üretim ve ihracata dönük desteklerimizi Kovid-19 sonrası dönemde daha da artırarak devam edeceğiz. Buradan faydalanmanızı bekliyoruz." dedi.

GÜLLE: HİÇBİR DESTEĞİ KARŞILIKSIZ BIRAKMADIK

Törende bir konuşma yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ise “İhracat ailesi bugüne kadar aldığı hiçbir desteği karşılıksız bırakmadı ve kendisine verilen bütün destekleri bu ülkeye başarı olarak, rekor olarak ve bir gelir olarak karşılığını verdi ve vermeye de devam edecek. İnşallah bunun altyapısı, bilgi ve birikimi ihracat ailemizin hepsinde var." dedi.

Gülle, Bakan Pekcan'ın ihracatçılara büyük destekler verdiğini belirterek, şunları söyledi: "Sayın Bakanım, bu zorlu dönemde ihracat ailesinin her türlü sorunu ile yakından ilgilendiniz. 3 aylık bu süreçte bizi hiç yalnız bırakmadınız. Bizlerin sizlere ilettiği hiçbir sorunu, hiçbir öneriyi ortada bırakmadınız, cevapsız bırakmadınız. Ve bu dönemde ihracatın ve ihracatçının etkilenmemesi adına bizlere hep destek oldunuz. Bu nedenle başta Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız olmak üzere sizlerin ve hükumetimizin bakanlarının bu dönemde bizlere vermiş olduğunu destek gerçekten unutulmaz.

Bugün çok kısa zaman içerisinde ihracatı toparlayarak haziran ayında yeni normal döneme hızlı bir başlangıç yapmamızdaki en büyük gücü ve desteği sizlerden aldık. İhracat ailesi bugüne kadar aldığı hiçbir desteği karşılıksız bırakmadı ve kendisine verilen bütün destekleri bu ülkeye başarı olarak, rekor olarak ve bir gelir olarak karşılığını verdi ve vermeye de devam edecek. İnşallah bunun altyapısı, bilgi ve birikimi ihracat ailemizin hepsinde var."

‘KİMYA SEKTÖRÜ EN AZ ETKİLENENLER ARASINDA’

Haziran ayında ihracatın yüzde 15,8 artışla 13,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini anımsatan Gülle, şunları kaydetti:

"Geçen yıl İKMİB’in ihracatı da 20,6 milyar dolar oldu. Pandemi döneminden az etkilenen sektörlerden oldu. Türkiye'nin ihracatını dünyadaki 185 ülkede başarıyla temsil etti. Dünyadaki ihracatını bütün ülkelere gerçekleştiren en başta gelen sektörümüz oldu. Pek çoğunda artış yakaladı. İnanıyoruz ki bundan sonraki dönemde, yılın ikinci döneminde burada daha büyük rakamlar bekliyoruz. Bizim kimya ihracatçı birliğimizin yıllık ihracat birim kilogram fiyatı 78 sent civarında. Bundan sonraki süreçte bizim Türkiye'nin ihracatının değerini artırmanın yanında kimya birliğimizin de kilogram ihracatını artırmak ve yakalayacağımız artış ivmesiyle hedeflerimizi gerçekleştirmek bundan sonraki en temel hedefimiz olacaktır.

‘NORMALLEŞME İLE YİNE REKORLAR KIRACAĞIZ’

Gülle, pandemi döneminin Türk kimya sektörünün çok önemli hizmetlerine de şahitlik ettiğini dile getirdi.

Özellikle bu dönemin ihtiyacı olan dezenfektan, maske ve tıbbi hijyen ihtiyaçlarının temininde kimya birliğinin katkılarının altını çizen Gülle, şunları kaydetti:

"Gerek yurt içinde ülkemizin ihtiyacı olan bu maddelerin temininde, gerekse bizlerin ihtiyacını doldurduktan sonraki süreçte ihracata yoğunlaşarak gösterdikleri başarılı çalışmaların da takdiri gerekiyor. Özellikle geçen yılki ihracatının yüzde 400 üzerinde artış gerçekleştirilen maske, hijyen ürünlerinde, dezenfektanda ve solunum cihazları ihracatında özellikle bu dönemde ülkemiz için gurur verici başarılar oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte bu altyapının, bu tedarik zincirinde ülkemizin güvenilir bir liman olması, çevreye ve insana sağlıklı üretim sağlama özelliğini hiç kaybettirmeden devam ettirmesi, hiçbir işi yarım bırakmaması ve teslim etmesi bu dönemde Türkiye için son derece önemli bir başarıdır."

‘KİMYA SEKTÖRÜ 20.6 MİLYAR DOLAR İHRACATLA ÖNE ÇIKTI’

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister de yeni "dijital normalin" birtakım ilkleri de yaşattığını belirterek, geçen ay ilk Dijital Satın Alma Heyeti organizasyonunu Kolombiya özelinde yaptıklarını ve yine TİM çatısı altında, ilk Dijital Ödül Töreni'ni de yapmaktan dolayı gurur duyduklarını dile getirdi.

2019 yılında gerek toplam ihracatta, gerekse sektörel olarak, kimya ihracatında rekorlar kırdıklarını aktaran Pelister, "Toplam ülke ihracatımız 180,5 milyar dolar olmuştu. Toplam kimya sektörü ihracatımız ise, 2018 yılına göre yüzde 18,5 büyüyerek toplam ülkemiz ihracatından yüzde 11,4 pay alarak, 20,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında kimya sektörü olarak büyük bir başarıya imza atarak, otomotiv sektörünün ardından yılı ikinci sırada tamamladık." diye konuştu.

‘HEDEFİMİZ 23 MİLYAR DOLARA ULAŞMAK’

Kimya sektöründeki mamuller haricinde, diğer 27 sektörlerde de ham madde ve yarı mamullerini de vererek, katkı sağladıklarına dikkati çeken Pelister, şöyle devam etti:

"2019 yılı ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları, Brexit meselesi, İran ambargosu, Suriye savaşı gibi, birçok sorunlar varken biz kimya sektörü olarak yine de rekorlar kırdık. Tabii ki 2019 yılında , ihracat rekorlarını kırmamızın yanı sıra, birçok faaliyet de gerçekleştirdik. Ur-Ge heyetlerimiz, Uluslararası fuar katılımlarımız, Milli Katılım Fuar organizasyonlarımız, satın alma heyetlerimiz, markalaşmayı ve Ar-Ge'yi destekleyen yarışmalarımız oldu. Dünyanın dört bir köşesinde, ülkemizi ve sektörümüzü tanıttık, anlaşmalara imza attık, ürünlerimizi dünyaya sattık. Biz kazandık, ülkemiz kazandı." Adil Pelister, 2020 yılına güzel başladıklarını ve kimya sektörü olarak, 23 milyar dolar ihracat yapmayı hedeflediklerini anımsattı.

Pelister, ihracatçılarla birlikte bu rakamları yakalayacak birçok organizasyonlar da planladıklarını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin bir anda bütün dünyayı alt üst ettiğini söyledi.

‘FİNANSMAN DESTEĞİ SEKTÖRE DEVAM EDİYOR’

Yine de bütün bu karmaşaya rağmen kimya sektörü olarak Haziran 2020 itibarıyla 8 milyar 640 milyon dolarlık ihracat rakamını yakaladıklarını dile getiren Pelister, "İhracatımız, haziran ayında geçen aylara göre ciddi bir artış kaydetti. Önümüzdeki aylarda pozitif havanın artarak devam edeceğine ve geçen yılki 20 milyar dolarlık rakamı yakalayacağımıza dair inancımız tamdır. Ayrıca, dünyayı kapsayan olağanüstü bir durum ne yazık ki yaşanmaya devam ederken, bütün dünyada üretim, tüketim ve lojistik dahil olmak üzere ekonomik zincirin birçok halkası zarar gördü. Küresel Kovid-19 salgınında, zarar gören ekonomilerini en az hasarla atlatabilmeleri amacıyla dünya ülkeleri kendi ekonomik güçleri oranında, ticari hayatlarına çeşitli destekler sağladı." ifadelerini kullandı.

Devletin de bu noktada elinden gelen desteği esirgemediğini vurgulayan Pelister, aynı zamanda, finansmana erişimi kolaylaştırarak, üretim ve yatırımlarına devam etmek isteyen reel sektörü olan desteklerini de artarak sürdürdüğünü belirtti.

‘TEKNOLOJİ MERKEZİ KURMA HEDEFİMİZ VAR’

Pelister, İKMİB olarak "Kimya Teknoloji Merkezi" kurma çalışmalarına da değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu merkezimizde akredite edilmiş laboratuvarlar, dijital kütüphaneler, start-up alanları, konferans salonları ve alt sektörlerimizin ihtiyaçlarının karşılandığı dijital çözümler olacaktır. Bu yönleri ile böyle bir merkez Türkiye'de bir ilktir. Kimya teknoloji merkezi kurma girişimimizi destekleyen ticaret bakanımıza ayrıca teşekkürlerimi arz ederim. Kimya sektörümüz 2030 yılına gelmeden Türkiye'nin ihracattaki en büyük sektörü olacaktır. Pandemi ile beraber küresel ekonominin bu yıllardaki yavaşlamasına rağmen, önümüzdeki yıllara umudumuz artarak devam ediyor. Yeni dijital çağda, yüksek teknolojiye dayalı, dünya standartlarında üreterek büyümeyi görmek, sektörümüzde büyük bir heyecan yaratmaya devam edecektir."