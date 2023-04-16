Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu

"SU ALTINDA METAL KİRLİLİĞİNE YOL AÇACAK"

Geminin deniz ekosisteminde az da olsa yer alan boksit madeni taşıdığına dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, gemideki 3 bin ton maden yükünün su altında metal kirliliğine yol açacağını söyledi. Boksit madeninin alüminyum üretiminde kullanıldığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Boksit madeni alüminyum yapımı ve başka alanlarda aşındırma amacıyla kullanılıyor. Çok çeşitli amaçla kullanılan bir maden. Deniz ekosisteminde bu maden doğal olarak belki vardır, ancak bu kadar çok miktarda geminin içerisinde bulunması su altında ağır metal kirliliği oluşturur. Bu tür gemilerde fazla miktarda petrol bulunur. Uzun mesafe katettikleri için yakıtları, makinelerindeki yağı, fazladır. Batan gemide yakıt, yağlar, sintine suları denizde kirlilik oluşturur. Bizim sularımızda bu kirlilik olmaz ama ana akıntılarla gemi ve kirlilik batıya doğru sürüklenecektir" diye konuştu.