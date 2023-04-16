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Haberler Gündem Güncel Antalya'da batan gemi ile korkutan son dakika iddia! Ağır metal kirliliği... - Haberler
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Antalya açıklarında batan gemide 'ağır metal kirliliği' tehlikesi

Geçtiğimiz günlerde Antalya açıklarında batan gemi ile ilgili endişe veren bir açıklama geldi. 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 mürettebatın da arandığı olayla ilgili konuşan Akdeniz Üniversitesi'nden Prof.Dr.Mehmet Gökoğlu, "3 bin ton boksit madeninin taşındığı gemi zamanla çürüyecek ve sızıntı oluşacak" dedi.

Antalya'da batan gemi ile korkutan son dakika iddia! Ağır metal kirliliği... - Haberler
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DHA

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya açıklarında batan 3 bin ton boksit madeni taşıyan geminin, derinlik nedeniyle çıkarılmasının mümkün görülmediğini belirterek, "Gemi zamanla çürüyecek ve sızıntı oluşacaktır. Gemideki maden, yakıt, yağlar, sintine suları denizde kirlilik oluşturur" dedi.

Antalya'da 5 Nisan Çarşamba günü, Hatay İskenderun Limanı'ndan Ukrayna'ya maden taşıyan yabancı bandıralı geminin Kumluca açıklarında batması sonucu Suriye uyruklu 14 mürettebattan 5'i kurtarıldı, 1'i ise hayatını kaybetti, 8 kişiye ise henüz ulaşılamadı.

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Kumluca'da Yardım Burnu'ndan 22 mil açıkta batan boksit madeni taşıyan geminin deniz kirliliğine yol açabileceği uyarısında bulundu. Geminin açıkta ve oldukça derinde batmasından dolayı yüzeye çıkarılmasının imkansız görüldüğüne değinen Prof. Dr. Gökoğlu, deniz tabanında kalacak geminin ana akıntılarla zamanla batıya doğru sürüklenmesinin beklendiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Mehmet G&ouml;koğlu
Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu

"SU ALTINDA METAL KİRLİLİĞİNE YOL AÇACAK"

Geminin deniz ekosisteminde az da olsa yer alan boksit madeni taşıdığına dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, gemideki 3 bin ton maden yükünün su altında metal kirliliğine yol açacağını söyledi. Boksit madeninin alüminyum üretiminde kullanıldığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Boksit madeni alüminyum yapımı ve başka alanlarda aşındırma amacıyla kullanılıyor. Çok çeşitli amaçla kullanılan bir maden. Deniz ekosisteminde bu maden doğal olarak belki vardır, ancak bu kadar çok miktarda geminin içerisinde bulunması su altında ağır metal kirliliği oluşturur. Bu tür gemilerde fazla miktarda petrol bulunur. Uzun mesafe katettikleri için yakıtları, makinelerindeki yağı, fazladır. Batan gemide yakıt, yağlar, sintine suları denizde kirlilik oluşturur. Bizim sularımızda bu kirlilik olmaz ama ana akıntılarla gemi ve kirlilik batıya doğru sürüklenecektir" diye konuştu.

Geminin açıkta ve derinde batması nedeniyle deniz tabanından çıkarılmasının mümkün görülmediğine değinen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Akdeniz, küresel ısınma ve deniz trafiği nedeniyle kirlilikten oldukça fazla etkilenir. İç deniz şeklinde Cebelitarık ve Süveyş kanallarıyla okyanusa bağlı. Deniz trafiğinin yoğun olduğu bir deniz. Deniz altında şu anda gemiden sızıntı gözükmüyor. Ancak deposu yakıt dolu, bu gemi zamanla çürüyecek ve sızıntı oluşacaktır. Gemideki yakıt, maden, zamanla deniz eko sistemini kirletecektir. Orada denize ait olmayan metal yığını var. Bazıları bunu resif olarak görebilir ama denize ait olmayan her şey kirliliktir. Gemi, denizde metal kirliliği oluşturur."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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