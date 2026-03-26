        Antalya'da denize açıldığı kano devrildi, suda 3 saat beklerken polis böyle kurtardı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 16:31 Güncelleme:
        3 saat sonra kurtarıldı

        Antalya'da kano ile denize açılan ve dengesini kaybederek suya düşen bir kişi, akıntıya kapılarak denizde yaklaşık 3 saat mahsur kaldı. Yüzerek hayatta kalmaya çalışan şahıs, deniz polisinin müdahalesiyle bota alınıp kurtarıldı.

        DENGESİNİ KAYBEDEREK SUYA DÜŞTÜ

        Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi , Atatürk Parkı falezler açığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kano ile denize açılan Turgay T. (44), rüzgardan dolayı dengesini kaybederek suya düştü.

        200 METRE AÇIKTA MAHSUR KALDI

        Akıntının etkisiyle kanosundan uzaklaşan ve kıyıdan yaklaşık 200 metre açığa sürüklenen vatandaş denizde mahsur kaldı. Bu sırada eğitim amaçlı seyir yapan Antalya Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Turgay T'yi fark etti. Bot ile bölgeye intikal eden ekipler, deniz simidiyle Turgay T'yi güvenli bölgeye çekti. Ekipler tarafından bota alınan vatandaş ve kanosu kısa sürede karaya ulaştırıldı.

        Denizde kaldığı süre boyunca üşüdüğü gözlenen Turgay T., kıyıda hazır bekletilen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Ambulansta tedbir amaçlı müdahalesi yapılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Uyuşturucu soruşturması! 14 kişi adliyede
        Osimhen'e Barça kancası!
        Keresteli cinayette karar açıklandı!
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Bernardo Silva harekatı!
        'Evlilik' sinyali
        Altın için petrole bakın
