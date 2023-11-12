Antalya'da deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 12 Kasım AFAD ve Kandilli son dakika depremleri

Antalya'da deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 12 Kasım AFAD ve Kandilli son dakika depremleri

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Son dakika deprem haberleri... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Son olarak Akdeniz açıklarında deprem yaşandı. Meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 12 Kasım Pazar son dakika depremleri hakkında bilgiler...

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