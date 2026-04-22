Antalya'da bir adam kaldırımda ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kaldırımda hareketsiz yatan 30 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

BİR KİŞİ HAREKETSİZ YATIYORDU

İHA'daki habere göre olay; gece saat 00.15 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Cadde üzerindeki kaldırımda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, isminin Gürcan Güncan (30) olduğu tespit edilen adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

DETAYLI ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Polis ekipleri bölgeyi güvenlik şeridi ile kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri de cansız beden üzerinde ve çevresinde detaylı çalışma yürüttü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Gürcan Güncan'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.