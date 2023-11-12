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        Haberler Gündem Antalya'da korkutan deprem! Deprem mi oldu? 12 Kasım 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Antalya'da korkutan deprem! 12 Kasım 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Deprem kuşağında yer alan ülkemizde aktif fay hatları sebebiyle sıklıkla deprem meydana gelmektedir. 11 Kasım Cumartesi günü saat 12.05'te Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında yaşanan deprem Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini gündeme getirdi. İşte 12 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika meydana gelen depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2023 - 00:09 Güncelleme: 12.11.2023 - 00:09
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        Son depremler listesi... Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında meydana gelen deprem, "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?" Sorularını gündeme getirdi. Türkiye geneli ve çevresinde meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak yayımlanmaktadır. İşte 12 Kasım son depremler listesi...

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        ANTALYA'DA DEPREM!

        Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 12.05'te yerin 89.75 kilometre altında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        İşte AFAD ve Kandilli son depremler 5 Ekim tablosu:

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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