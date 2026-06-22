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        Antalya'da orman yangını!

        Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 17:14 Güncelleme:
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        Antalya'da orman yangını!

        Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        AA'da yer alan habere göre Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

        Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangına ​​​​​​​orman işçileri arazözlerle karadan müdahalede bulunurken helikopterler de havadan söndürme çalışmasına destek veriyor. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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