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        Haberler Gündem Antalya'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Antalya'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 19:43 Güncelleme: 09.03.2024 - 19:51
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        Bisiklet sürücüsü kazada can verdi
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde S.S.'nin (17) kullandığı otomobil, Ahmet Aliağa Bulvarı'nda Gülnihal Alkan'ın kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Alkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Alkan'ın cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü ise gözaltına aldı.

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        #Antalya
        #kumluca
        #haberler
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