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        Haberler Spor Diğer Bisiklet Antalya'da pedallar Kemer'in eşsiz manzarasında dönecek - Diğer Haberleri

        Antalya'da pedallar Kemer'in eşsiz manzarasında dönecek

        Bisiklet tutkunlarının adresi haline gelen AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, 27-28 Nisan'da sporcuları yine eşsiz manzarası ve mücadele ruhuyla ağırlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 15:23 Güncelleme: 02.04.2024 - 15:39
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        Pedallar Kemer'in eşsiz manzarasında dönecek
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        AKRA Hotels ana sponsorluğunda AG Tohum desteği ile bu sene 6. kez gerçekleştirilecek AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum için geri sayım başladı.

        Antalya’nın önemli turizm merkezi Kemer’de organize edilen yarış için kayıtlar tüm hızıyla devam ediyor. Fraport TAV Antalya Havalimanı, Corendon Airlines ve Diana Travel’in co-sponsorluğunda düzenlenecek organizasyona geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de yüksek bir katılım bekleniyor.

        2018 yılından bu yana düzenlenen amatör yol bisiklet yarışı bu sene “Mavi ve Yeşil'in bir parçası ol” sloganı ile gerçekleşecek. Antalya’nın incisi Kemer’in eşsiz manzarasında Türkiye’nin en güzel bisiklet rotalarından biri olma özelliğini de taşıyan Gran Fondo Antalya’da kayıtlar ise devam ediyor. Zorlu ve bir o kadar da keyifli geçen yarış öncesinde yoğun bir katılım yaşanırken kayıt süreci 24 Nisan Çarşamba günü sona erecek. Yarışlar ise 27-28 Nisan'da yapılacak.

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        Dünyanın dört bir yanından gelecek amatör bisikletçiler yarış boyunca sporun ve Kemer'in eşsiz doğal güzelliklerini yakından deneyimleyecek.

        BENZERSİZ PARKURUYLA DİKKATLERİ ÇEKİYOR

        Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenen 2 parkurdan oluşan yarış, birçok ülkeden amatör bisikletçiyi Antalya’nın Kemer ilçesinde ağırlayacak. 98 kilometre uzunluğundaki yarışın uzun parkuru toplamda 2 bin metreden fazla tırmanışıyla yarış severlerin ilgisini çekiyor.

        KATEGORİLER

        AKRA 98K parkurunda; Elit Erkek (18-34), Master Erkek (35-39), Master Erkek (40-44), Master Erkek (45-49), Master Erkek (50-54), Master Erkek (55-59), Master Erkek (60-64), Master Erkek (65+), Genel Klasman Erkek. Elit Kadın; Elit Kadın (18-34), Master Kadın (35-39), Master Kadın (40-44), Master Kadın (45-49), Master Kadın (50-54), Master Kadın (55-59), Master Kadın (60-64), Master Kadın (65+), Genel Klasman Kadın. AG Tohum 49K parkurunda; Genç Erkek (16-17) ; Elit Erkek (18-34), Master Erkek (35-39), Master Erkek (40-44), Master Erkek (45-49), Master Erkek (50-54), Master Erkek (55-59), Master Erkek (60-64), Master Erkek (65+), Genel Klasman Erkek. Genç Kadın (16-17), Elit Kadın; Elit Kadın (18-34), Master Kadın (35-39), Master Kadın (40-44), Master Kadın (45-49), Master Kadın (50-54), Master Kadın (55-59), Master Kadın (60-64), Master Kadın (65+), Genel Klasman Kadın ile Paralimpik ve Tandem kategorilerinde yarışacak.

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