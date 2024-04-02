Antalya'da pedallar Kemer'in eşsiz manzarasında dönecek

AKRA Hotels ana sponsorluğunda AG Tohum desteği ile bu sene 6. kez gerçekleştirilecek AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum için geri sayım başladı.

Antalya’nın önemli turizm merkezi Kemer’de organize edilen yarış için kayıtlar tüm hızıyla devam ediyor. Fraport TAV Antalya Havalimanı, Corendon Airlines ve Diana Travel’in co-sponsorluğunda düzenlenecek organizasyona geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de yüksek bir katılım bekleniyor.

2018 yılından bu yana düzenlenen amatör yol bisiklet yarışı bu sene “Mavi ve Yeşil'in bir parçası ol” sloganı ile gerçekleşecek. Antalya’nın incisi Kemer’in eşsiz manzarasında Türkiye’nin en güzel bisiklet rotalarından biri olma özelliğini de taşıyan Gran Fondo Antalya’da kayıtlar ise devam ediyor. Zorlu ve bir o kadar da keyifli geçen yarış öncesinde yoğun bir katılım yaşanırken kayıt süreci 24 Nisan Çarşamba günü sona erecek. Yarışlar ise 27-28 Nisan'da yapılacak.

REKLAM Dünyanın dört bir yanından gelecek amatör bisikletçiler yarış boyunca sporun ve Kemer'in eşsiz doğal güzelliklerini yakından deneyimleyecek. BENZERSİZ PARKURUYLA DİKKATLERİ ÇEKİYOR Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenen 2 parkurdan oluşan yarış, birçok ülkeden amatör bisikletçiyi Antalya’nın Kemer ilçesinde ağırlayacak. 98 kilometre uzunluğundaki yarışın uzun parkuru toplamda 2 bin metreden fazla tırmanışıyla yarış severlerin ilgisini çekiyor.