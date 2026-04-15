Antalya'da tarlada hazine arazisinde görevlileri beklerken kalp krizi geçirdi... Hayatını kaybetti!
Antalya'da hazine arazilerine yönelik tespit çalışmaları sırasında ekipleri bekleyen Mehmet Bulut kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bulut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
İHA'daki habere göre olay; Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Milli Emlak Genel Müdürlüğü ekipleri Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde 4 ayrı bölgede hazine arazilerinin korunması ve usulsüz kullanımların engellenmesi amacıyla saha tespit çalışması gerçekleştiriyor.
BEKLERKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Milli Emlak Genel Müdürlüğü ekiplerinin Yağlılar bölgesindeki çalışmaları sırasında kendi kullanımındaki arazide ekiplerin tespit çalışması yapması için bekleyen Mehmet Bulut (94) kalp krizi geçirdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.