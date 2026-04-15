Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Antalya'da tarlada hazine arazisinde görevlileri beklerken kalp krizi geçirdi... Hayatını kaybetti! | Son dakika haberleri

        Antalya'da tarlada hazine arazisinde görevlileri beklerken kalp krizi geçirdi... Hayatını kaybetti!

        Antalya'da hazine arazilerine yönelik tespit çalışmaları sırasında ekipleri bekleyen Mehmet Bulut kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bulut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 09:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hazine için beklerken öldü
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde kullandığı hazine arazisinde tespit yapacak ekibi bekleyen yaşlı adam, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

        İHA'daki habere göre olay; Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Milli Emlak Genel Müdürlüğü ekipleri Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde 4 ayrı bölgede hazine arazilerinin korunması ve usulsüz kullanımların engellenmesi amacıyla saha tespit çalışması gerçekleştiriyor.

        BEKLERKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

        Milli Emlak Genel Müdürlüğü ekiplerinin Yağlılar bölgesindeki çalışmaları sırasında kendi kullanımındaki arazide ekiplerin tespit çalışması yapması için bekleyen Mehmet Bulut (94) kalp krizi geçirdi.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        #Antalya
