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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da yorgun mermiden ölüme ilişkin 3 gözaltı | Son dakika haberleri

        Antalya'da yorgun mermiden ölüme ilişkin 3 gözaltı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde yorgun merminin isabet etmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 00:54 Güncelleme: 12.06.2025 - 00:54
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        Antalya'da yorgun mermiden ölüme ilişkin 3 gözaltı
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        Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Varsak Menderes Mahallesi'nde Suriye uyruklu Abdurrahman Omar'ın (26) evinin bahçesindeki kümeste tavuklarına bakarken yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi ile ilgili çalışma başlattı.

        Kümes ve çevresinde inceleme yapan polis, merminin yaklaşık 750 metre mesafedeki bir evden ateşlendiğini belirledi.

        OPERASYONDA 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Eve düzenlenen operasyonda Hüseyin A. (43), Mehmet A.Y, (24) ve Yusuf Y. (38) gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı düşünülen silaha da balistik inceleme yapılmak üzere el konuldu.

        OLAY

        Suriye uyruklu Abdurrahman Omar (26), dün Varsak Menderes Mahallesi'nde müstakil evinin bahçesindeki kümeste tavuklarına bakarken yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralanmış, yakınları tarafından götürüldüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Antalya
        #Kepez
        #Son dakika haberler
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