Antalya'da zehir tacirlerine yçnelik operasyon: 1'i doktor 6 şüpheli yakalandı

Antalya'da zehir tacirlerine yönelik operasyon: 1'i doktor 6 şüpheli yakalandı
Antalya'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 425 bin sentetik ecza hap ele geçirilirken, 1'i doktor 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, birinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Zanlıların, usulsüz reçetelerle temin edilen hapları eczaneler üzerinden satarak uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi
İHA'daki habere göre; Antalya'da ‘zehir tacirlerine' yönelik, Alanya ve Muratpaşa ilçelerinde Jandarma tarafından düzenlenen iki operasyonda; 425 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi, 1'i doktor 6 şüpheli yakalandı.
Operasyonlar kapsamın gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı.
Antalya ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti olaylarının önlenmesi, suça konu malzemelerin şüpheliler ile yakalanmalarının sağlanması maksadıyla; saha araştırmaları ve analizler büyük bir titizlikle gerçekleştirildi.
TAKİPLERLE ORTAYA ÇIKTI
Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi, suç faaliyetleri tek tek delillendirildi. 1 özel muayenehane, 2 eczane ve 1 araçta yapılan aramalarda yakalanan şüphelilerin; maddi menfaat karşılığında mevzuata aykırı şekilde reçete yazdıkları, anlaşmalı oldukları eczacılar aracılığıyla, renkli reçeteye tabi sentetik ecza haplarını bağımlılara sattıkları ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları tespit edildi.