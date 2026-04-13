Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Antalya'da zehir tacirlerine yçnelik operasyon: 1'i doktor 6 şüpheli yakalandı

        Antalya'da zehir tacirlerine yçnelik operasyon: 1'i doktor 6 şüpheli yakalandı

        Antalya'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 425 bin sentetik ecza hap ele geçirilirken, 1'i doktor 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, birinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Zanlıların, usulsüz reçetelerle temin edilen hapları eczaneler üzerinden satarak uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 10:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Reçeteden uyuşturucu satışı: 5 tutuklama

        Antalya'da ‘zehir tacirlerine' yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda; 425 bin sentetik ecza hap ele geçirildi, 1'i doktor 6 şüpheli yakalandı.

        1'İ DOKTOR 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        İHA'daki habere göre; Antalya'da ‘zehir tacirlerine' yönelik, Alanya ve Muratpaşa ilçelerinde Jandarma tarafından düzenlenen iki operasyonda; 425 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi, 1'i doktor 6 şüpheli yakalandı.

        5 KİŞİ TUTUKLANDI

        Operasyonlar kapsamın gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

        Antalya ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti olaylarının önlenmesi, suça konu malzemelerin şüpheliler ile yakalanmalarının sağlanması maksadıyla; saha araştırmaları ve analizler büyük bir titizlikle gerçekleştirildi.

        TAKİPLERLE ORTAYA ÇIKTI

        Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi, suç faaliyetleri tek tek delillendirildi. 1 özel muayenehane, 2 eczane ve 1 araçta yapılan aramalarda yakalanan şüphelilerin; maddi menfaat karşılığında mevzuata aykırı şekilde reçete yazdıkları, anlaşmalı oldukları eczacılar aracılığıyla, renkli reçeteye tabi sentetik ecza haplarını bağımlılara sattıkları ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları tespit edildi.

