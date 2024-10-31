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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Halı saha maçı ölümle bitti - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Halı saha maçı ölümle bitti!

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, halı saha maçından sonra rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan arazöz operatörü Muhammet Özgümüş, hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen Muhammet Özgümüş Alanya'da toprağa verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 08:31 Güncelleme: 31.10.2024 - 08:31
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        Halı saha maçı ölümle bitti!
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        Antalya'da, Manavgat Orman İşletmesinde arazöz operatörü olarak görev yapan 42 yaşındaki Muhammet Özgümüş, önceki akşam saatlerinde Side'de bulunan halı sahada arkadaşlarıyla maç yaptı.

        MAÇTAN SONRA FENALAŞTI

        İHA'da yer alan habere göre Özgümüş, maç sonrası arkadaşlarıyla çay içip sohbet ettiği sırada fenalaştı. Özgümüş, arkadaşları tarafından götürüldüğü özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

        GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

        Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen Özgümüş, Alanya Güzelbağ Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        #Antalya
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