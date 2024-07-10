Sohbetin ardından sandalyede ölüm!
Antalya'da, arkadaşı ile vakit geçirmek için dışarıda sandalyesine oturan 63 yaşındaki Cemil Çiçek, sabah saatlerinde aynı sandalyede arkadaşı tarafından hareketsiz halde bulundu. 112 Acil ekipleri Çiçek'in yaşamını yitirdiğini belirledi
Antalya'da olay, Konyaaltı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre emekli TIR şoförü Cemil Çelik (63), kentsel dönüşüme giren evinin ardından kiralık ev aramaya koyuldu.
SANDALYESİNDE OTURMAYA DEVAM ETTİ
Bu süreçte de arkadaşı Abdurrahman K.'nin Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı'na koyduğu karavanın yakınındaki yeşillik alana kurduğu kamp çadırında kalmaya başladı. Önceki akşam Çiçek, arkadaşıyla zaman geçirdikten sonra sandalyesinde oturmaya devam etti.
ARKADAŞI HAREKETSİZ HALDE BULDU
AA ve İHA'da yer alan habere göre dün sabah saatlerinde karavandan çıkan Abdurrahman K, arkadaşı Çelik'in sandalyede hareketsiz halde olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi, Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin çalışmasının ardından Çelik'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
ACI HABERLE GÖZYAŞINA BOĞULDU
Babasının ölüm haberi alıp olay yerine gelen Seyit Çelik'in büyük üzüntü yaşadığı görüldü.
İNCELEME DEVAM EDİYOR
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.