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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Yol kenarındaki 2 çocuk annesini ezip kaçtı! Bu nasıl vicdan | Son dakika haberleri

        Yol kenarındaki 2 çocuk annesini ezip kaçtı! Bu nasıl vicdan?

        Antalya'da, bir aracın çarptığı 2 çocuk annesi 34 yaşındaki Firdes Tufan hayatını kaybetti. Sürücü, kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Tufan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan sürücüyü arıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 14:54 Güncelleme: 09.05.2025 - 14:54
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        Yol kenarındaki 2 çocuk annesini ezip kaçtı! Bu nasıl vicdan?
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        Antalya'da kaza, saat 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı’nda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen siyah renkli araç, yol kenarındaki Firdes Tufan'a (34) çarptı.

        SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Firdes Tufan, 34 yaşında ve 2 çocuk annesiydi.
        Firdes Tufan, 34 yaşında ve 2 çocuk annesiydi.

        DHA'daki habere göre sürücü olay yerinden kaçarken, ihbarla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Tufan, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Tufan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Firdes Tufan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        CENAZE ISPARTA'YA GÖTÜRÜLDÜ

        Firdes Tufan'ın eşi Ahmet Tufan ile yakınları, cenazeyi almak için öğle saatlerinde morga geldi. Otopsinin ardından 2 çocuk annesi Firdes Tufan'ın cenazesi, eşi Ahmet Tufan'a ve yakınlarına teslim edildi.

        KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

        Tufan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Isparta'nın Pazar köyüne götürüldü. Polis, kaçan sürücüyü arıyor.

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