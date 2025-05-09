Yol kenarındaki 2 çocuk annesini ezip kaçtı! Bu nasıl vicdan?
Antalya'da, bir aracın çarptığı 2 çocuk annesi 34 yaşındaki Firdes Tufan hayatını kaybetti. Sürücü, kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Tufan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan sürücüyü arıyor
Antalya'da kaza, saat 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı’nda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen siyah renkli araç, yol kenarındaki Firdes Tufan'a (34) çarptı.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTIFirdes Tufan, 34 yaşında ve 2 çocuk annesiydi.
DHA'daki habere göre sürücü olay yerinden kaçarken, ihbarla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Tufan, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Tufan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Firdes Tufan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
CENAZE ISPARTA'YA GÖTÜRÜLDÜ
Firdes Tufan'ın eşi Ahmet Tufan ile yakınları, cenazeyi almak için öğle saatlerinde morga geldi. Otopsinin ardından 2 çocuk annesi Firdes Tufan'ın cenazesi, eşi Ahmet Tufan'a ve yakınlarına teslim edildi.
KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR
Tufan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Isparta'nın Pazar köyüne götürüldü. Polis, kaçan sürücüyü arıyor.