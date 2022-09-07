Kumluca'ya atanan Kaymakam Tekin Erdemir, ilçenin potansiyelini değerlendirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesine atanan Kaymakam Tekin Erdemir, ilçenin tarım ve turizm alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelen Erdemir, Kumluca'da görevine başladı.

Daha önce farklı illerde görevlerde bulunduğunu aktaran Erdemir, şu anda da ekonomik, kültürel ve sosyal anlamda hızlı gelişim gösteren bir ilçede görev yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Kumluca ilçesinin tarım ve turizmiyle ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını aktaran Erdemir, "Kumluca, her ne kadar tarıma dayalı bir ekonomisi bulunsa da turizm alanında da son yıllarda önemli gelişmeler kat etmiş bir ilçe. Burada devletimizin bize verdiği yetkileri en iyi şekilde kullanarak ilçemizin gelişimine katkı saylayacak hizmetler yapmak istiyoruz." ifadesini kullandı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.