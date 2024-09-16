Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Yasin Kol, Volkan Ahmet Narinç, Anıl Usta
Antalyaspor: Kenan Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Kelven, Emrecan Uzunhan (Dk. 11 Erdoğan Yeşilyurt), Kaluzinski, Erdal Rakip, Larsson, Townsend, Djenepo, Samudio
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih Güler, Gravillon, Manev, Abdulsamet Burak, Maestro, Yusuf Sarı, Alioui, Bünyamin Balat, Ali Yavuz Kol, Yusuf Barası
Sarı kart: Dk. 27 Kaluzinski (Antalyaspor)
ANTALYA
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.