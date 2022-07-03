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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez’in kurban pazarları hazır

İHA

Kepez’in kurban pazarları hazır

Kepez Belediyesi’nin 9 Temmuz’da başlayacak olan Kurban Bayramı hazırlıkları çerçevesinde kurban satış ve kesim yerleri belli oldu.
Kepez Belediyesi Encümeninin aldığı karar çerçevesinde ilçedeki üç nokta kurbanlık satış alanı olarak belirlendi. Küçükbaş hayvan pazarı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde, büyükbaş hayvan pazarı ise Çamlıca Mahallesi’ne kuruldu. Süleyman Demirel Bulvarı’ndaki Varsak Trafo Merkezi`nin kuzeyinde, yerleşimin olmadığı 10 dönüm alanda kurbanlık satış alanı olarak belirlendi. Kepez Belediyesi, 140 adet küçükbaş hayvan çadırının bulunduğu pazar alanında, yemeiçme, tuvalet, duş ve lavabo alanları oluştururken, pazarın elektrik ve su ihtiyacını da karşıladı.

Büyükbaş hayvan pazarı Çamlıca’da
Büyükbaş hayvan pazarı ise önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Çamlıca Mahallesi Köseler Sokak’ta, Antalyalılara hizmet verecek. Pazarda, zabıta karakolu binası, hırdavatçı dükkânı, restoran, mescit, duş, tuvalet, elektrik ve su bulunuyor. Türkiye’nin değişik illerinden gelen hayvan üreticilerinin, her iki pazarda yerlerini almasıyla kurbanlık hayvan satışları başladı.

9 ayrı bölgeye kesim noktası
Kepez Belediyesi, 9 mahalledeki kapalı semt pazarı alanını kurban kesim yeri olarak belirledi. Kepez Belediyesi, kurban kesim yerlerini, genel sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen, aydınlatma ve havalandırması bulunan mekanları seçti. Kesim yerleri, insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde Kurban Bayramına hazırlanıyor. Belediye Encümeni kararıyla Zafer, Yenidoğan, Varsak Karşıyaka,Teomanpaşa,Varsak Ayanoğlu, Şafak, Çamlıbel, Gazi mahallesi Yeni Mahalle bulunan kapalı semt pazarlarında, kurban kesim noktaları oluşturuldu. İlçe sakinleri, kurbanlarını bu noktalarda kesebilecekler. Kepez Belediyesi, Zafer Mahallesi Cumartesi Pazarı’nda ücretsiz kesim hizmeti verecek. Kesim yerlerinde kasaplık belgesi olan kişiler görevlendirilecek. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İslami kurallara uygun şekilde kesimlerin yapılacağı pazar alanının temizliğini, her kesimden sonra yapacak. Zabıta Müdürlüğü personelinin de bulunacağı kesim noktalarının su ve elektrik ihtiyacı da karşılanacak.

Kepez’in kurban satış yerleri şöyle açıklandı:
“Çamlıca Mahallesi Köseler Mevki, Varsak Mahallesi Mezbaha Yanı, Fevzi Çakmak Mahallesi Adaklık Satış Noktası”
Kurban kesim yerleri:” Zafer Mahallesi Cumartesi Pazarı, Yenidoğan Mahallesi Kapalı Pazartesi Pazarı, Varsak Karşıyaka Mahallesi Kapalı Salı Pazarı, Teomanpaşa Kapalı Cuma pazarı, Varsak Ayanoğlu Mahallesi kapalı Perşembe pazarı, Yeni Mahalle kapalı pazar pazarı, Şafak Mahallesi kapalı salı pazarı, Çamlıbel Mahallesi kapalı pazar pazarı, Gazi Mahallesi TOKİ Çarşamba pazarı yanı, Varsak Menderes Mahallesi Ayanoğlu Mezbahası yanı Mal Pazarı Kesim yeri”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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