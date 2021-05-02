AA

ATB'den yapılan açıklamaya göre, nisanda miktar endeksleri bir önceki aya göre domateste yüzde 21,82, sebzede yüzde 39,46 ve meyvede yüzde 9,48 artış gösterdi.

Yıllık miktar endeksinde ise domateste yüzde 24,96, sebzede yüzde 31,33 ve meyvede de yüzde 28,47 azalış oldu.

Fiyat endeksleri ise yıllık bazda domateste yüzde 42,46, sebzede 51,78, meyvede yüzde 41,79 arttı.

Antalya hallerinde işlem gören meyvelerin nisan ayı endeks değişimleri, miktarda ve fiyatta önceki iki yılın değişimleriyle uyum gösterdi.