Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerinden yapılan hesaplamaya göre, Antalya Havalimanı'na 1-30 Temmuz 2018 tarihlerinde 2 bin 340'ı iç hatlara, 10 bin 870'i de dış hatlara olmak üzere toplam 13 bin 210 uçak geldi. Havalimanına gelen uçakların yüzde 82,3'ünü dış hatlara gelen uçaklar oluştururken, iç ve dış hatlara saatte 18,3 uçak iniş yaptı.

Öte yandan dış hatlardan kente gelen ziyaretçi sayısı 1-30 Temmuz tarihlerinde 2 milyon 103 bin 748 olarak hesaplandı. 1 Ocak-30 Temmuz tarihlerinde ise dış hatlardan Antalya'ya giriş yapan ziyaretçi sayısı 6 milyon 736 bin 520 oldu.

Temmuzda iç hatlardan 2 bin 359, dış hatlardan da 10 bin 857 uçak havalandı.

ANKARA VALİSİ KARALOĞLU

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya için 2018 yılında 14 milyon turist hedefi konulduğunu hatırlatarak, "Demiştik ki 'Antalya olarak tüm zamanların rekorunu 2018'de kırabiliriz.' Haziran ayı tüm zamanların en iyi ayıydı, bugün çok rahatlıkla ifade edebiliyoruz ki tüm zamanların en iyi temmuzunu da yaşadık." diye konuştu.

Kentte Antalya ve Gazipaşa olmak üzere 2 havalimanı bulunduğunu belirten Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Kente gelen turistlerin yaklaşık yüzde 98'i havayolu ile geliyor. Onun için havalimanlarımızın yoğunluğu çok normal. Bu sene belki Antalya Havalimanı kapasitesinin neredeyse tamamını kullanmış olacak. Antalya Havalimanı'nın 40 milyon yolcu kapasitesi var, iç ve dış hatlardan gelen gidenlerle sene sonunda 38 milyon yolcuyu falan yakalamış olacak. Bu da ne demek? Antalya Havalimanı'nın artık yeni terminallere ihtiyacı olduğunu yavaş yavaş hissediyoruz anlamına gelir. Bunu da konuşuyoruz artık. Bu artış trendi devam ederse 2019'da Antalya Havalimanı'nda yeni terminallere ihtiyacımız olacak."

Antalya'da yüksek sezon diye tabir edilen haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında otellerde doluluk sorununun olmadığını belirten Karaloğlu, haziran öncesi ve eylül sonrası ayların da doldurulması için turizmin çeşitlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Karaloğlu, "Yeni Kültür ve Turizm Bakanımız sektörün içinden, sektörde en yenilikçi fikirleri olan turizmcilerden biri. Baktığınız zaman kendi işletmelerinde her zaman yenilikleriyle öne çıkmış bir turizmci. Sayın Bakanımızın hem destinasyon hem de ülke tanıtımıyla ilgili yenilikçi fikirleri olacak inşallah önümüzdeki dönemde. Bütün bunları alt alta, üst üste koyduğumuz zaman Türkiye turizmi iyi bir yolda, Antalya turizmi iyi bir yolda. 2019 ve 2020 yıllarının 2018'den daha iyi olacağını bugünden söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.





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