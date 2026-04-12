        Antalya Havalimanı'nı ilk çeyrekte 3 milyondan fazla yolcu kullandı

        Antalya Havalimanı'nı ilk çeyrekte 3 milyondan fazla yolcu kullandı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın hizmet verdiği yolcu sayısının, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 3 milyon 138 bin 499'a ulaştığını bildirdi

        Giriş: 12.04.2026 - 13:11
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 12 Nisan 2025'te hizmete açılan Antalya Havalimanı'nın yeni terminal binalarına ilişkin bilgi verdi.

        Antalya Havalimanı yeni terminal binaları ve tamamlayıcı tesislerinin, sivil havacılık sektörünün gelişimi adına önemli adımlardan biri olduğu belirten Uraloğlu, "Genişleme projesi kapsamında Antalya Havalimanı'mızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona yükselttik. Antalya Havalimanı'mız yeni kapasitesiyle 90 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Havalimanı'ndan sonraki ikinci havalimanı oldu." ifadelerini kullandı.

        Uraloğlu, 2025'in ilk çeyreğinde Antalya Havalimanı'nın 2 milyon 983 bin 868 yolcuya hizmet verdiğini anımsattı.

        Yolcu sayısının her geçen gün arttığına işaret eden Uraloğlu, "2026'nın ilk çeyreğinde havalimanımızda hizmet verdiğimiz yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 3 milyon 138 bin 499'a ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 9 Nisan 2026 (Ateşkes Var Ama Saldırılar Bitmedi: Lübnan Hedefte)

        Kırılgan ateşkes gölgesinde müzakere. Habertürk ekipleri sahada. İsrail ateşkes dinlemeden Lübnan'a saldırıları sürdürüyor. İran'dan Hürmüz Boğazı için uyarı. İranlılar Hamaney için sokağa çıktı. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        Hamaney hakkında yeni iddia
        Hamaney hakkında yeni iddia
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        İsrail Lübnan'a saldırıları azaltma talimatı aldı mı?
        İsrail Lübnan'a saldırıları azaltma talimatı aldı mı?
        Çarpıcı iddia: Kendi kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı!
        Çarpıcı iddia: Kendi kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı!
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        Mezarlıktaki vahşette kurtulan abla konuştu!
        Mezarlıktaki vahşette kurtulan abla konuştu!
        Camgöz Gary dehşeti!
        Camgöz Gary dehşeti!
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        Macaristan'da kritik seçim
        Macaristan'da kritik seçim
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        "Çalışkan ikili!"
        "Çalışkan ikili!"
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?