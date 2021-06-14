Antalya nerede, hangi bölgede? Antalya'nın ilçeleri nelerdir? İşte Antalya plajları ve gezilecek yerler listes

ANTALYA NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Antalya ili Türkiye’nin güneybatısında 29° 20’-32°35’ doğu boylamları ile 36° 07’-37° 29’ kuzey enlemleri arasındadır. Antalya'nın tamamı Akdeniz Bölgesi'nin batısında yer alır ve Antalya Körfezi'yle Batı Torosların arasında kurulmuştur. Yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin beşinci büyük ilidir. 20.177 km2 alanı kaplayan Antalya'nın güneyinde Akdeniz, batısında Muğla, kuzeyinde Burdur ve Isparta, kuzeydoğusunda Konya, doğusunda ise Karaman ve Mersin illeri vardır.

ANTALYA'NIN NÜFUSU KAÇ, İLÇELERİ NE?

Antalya ili, Antalya güneyinin şehrinin turizm alanı ilan edilmesinden sonra hızla kalabalıklaşmıştır. Özel ve kamu sektörü yatırımları kent merkezi ve çevresinde yoğunlaşmış, bunun sonucu ortaya çıkan çalışma olanakları büyük bir nüfus akımına yol açmıştır. Turizm olanaklarının çeşitliliği buna göre tesisleşmenin gelişmişliği, her mevsim tarıma uygun toprakları, ulaşım sistemlerinin kullanışlılığı, denize kıyısı olması gibi nedenlerin göçü teşvik ediyor olması muhtemeldir. 1927 sayımında nüfusu 206.270 olan il nüfusu zamanla doğum oranı ve göçlerle katlanarak artmış ve bugün 2 milyonu geçmiştir. Göçe rağmen, 2008'de Antalya'da işsizlik oranı (%10,7) Türkiye genel işsizlik oranının (%11,9) altındaydı. İşe katılım bazındada (%57) TÜİK tarafından belirlenen 26 bölge içinde 2. konumundaydı. İstihdam edilenlerin %45'i hizmetler, %5'i sanayi, %50'si tarımda çalışır (bu oranlar Türkiye için sırasıyla %49, %27 ve %24'tür).

2013'ten önce nüfusun 1.000.081'i merkez il sınırları içinde 919.648'i ilçe sınırları içindeydi. Bu durumda il nüfusunun %52'si il ve ilçe merkezlerinde, %48'i ise köy ve beldelerde yaşamaktaydı. Antalya 2016 yılı itibarıyla nüfus bakımından 81 il arasında 5. sıradadır. 2.328.555 kişilik Antalya nüfusu bir önceki yıla göre 40.099 kişi artmış ve Türkiye nüfusunda Antalya payı 2,64'ten 2,92'ye yükselmiştir.

Antalya il nüfusu Türkiye geneline göre daha yüksek bir eğitim düzeyine sahiptir. 2008 verilerine göre, 15 yaş üstü okuma yazma oranı toplam il nüfusunun %97'sini (erkeklerde %91, kadınlarda %86'sını) oluşturur, bu oran Türkiye için %83'tür (erkeklerde %88, kadınlarda %79). Bu farklılık özellikle nüfusun üniversite eğitimli kesiminde belirginleşir: üniversite ve yüksekokul mezunlarının toplam nüfusa oranı Antalya'da %7 dolaylarındadır Türkiye genelinde ise %5,4'tür.

2020 yılı sonunda Antalya ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri İlçe Nüfus 2019 Nüfus 2020 Fark N.artışı (%) Mahalle sayısı Alanı km2[100] Yoğunluk Akseki 11.484 10.957 -527 -4,59 51 1.544 7 Aksu 73.220 74.570 1.350 1,84 35 406 184 Alanya 327.503 333.104 5.601 1,71 102 1.577 211 Demre 26.362 26.896 534 2,03 17 329 82 Döşemealtı 65.794 69.300 3.506 5,33 33 687 101 Elmalı 38.972 39.365 393 1,01 60 1.433 27 Finike 48.534 49.307 773 1,59 26 768 64 Gazipaşa 50.555 51.555 1.000 1,98 53 1.111 46 Gündoğmuş 7.737 7.492 -245 -3,17 29 1.175 6 İbradı 3.032 2.947 -85 -2,80 9 778 4 Kaş 59.716 60.839 1.123 1,88 54 1.750 35 Kemer 46.143 45.082 -1.061 -2,30 12 412 109 Kepez 556.033 574.183 18.150 3,26 68 292 1.966 Konyaaltı 190.043 189.078 -965 -0,51 39 546 346 Korkuteli 55.352 55.588 236 0,43 58 2.433 23 Kumluca 70.423 71.931 1.508 2,14 41 1.225 59 Manavgat 241.011 242.490 1.479 0,61 106 2.351 103 Muratpaşa 510.368 513.035 2.667 0,52 55 96 5.344 Serik 129.418 130.589 1.171 0,90 66 1.263 103 ANTALYA 2.511.700 2.548.308 36.608 1,46 914 20.176 126



ANTALYA'NIN PLAKASI: 07

ANTALYA'DA GEZİLECEK YERLER

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Termessos

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Karain Mağarası

Antalya Kış turizmi

Kış turizmi için Antalya'daki en çok tercih edilen yer Saklıkent'tir. Antalya'nın 50 km kuzeybatısında bulunan Saklıkent'te en yüksek nokta 2250 metrelik Bubi Dağı'nın zirvesidir. Kayak merkezleri ise 2200-2400 metre arasındadır. Saklıkent'te zorluk derecesine göre 2 adet kayak pisti ve 2 adet teleski bulunmaktadır. Ayrıca Sakılkent'te TÜBİTAK'ın astronomik araştırmalarını yaptığı bir gözlemevi bulunmaktadır.

ANTALYA YÖRESEL YEMEKLERİ

Yörüklerin beslenme tarzının temelini, hayvancılık ve buğdaydan elde edilen besinler belirler. Kıyı şeridinde az da olsa yaş sebze üretilmesine karşın iç bölgelere gidildikçe buğday ve kuru sebze ağırlık kazanır. Antalya’da dünya mutfaklarının tamamına turistik otel ve lokantalarında bulmak mümkündür. Ama yöreye has yerel yemekler şunlardır: Saç kavurması, Tandır kebabı, Kölle (buğday, fasulye, nohut ve bakla haşlaması),Domates civesi, Hibeş, Arapaşı