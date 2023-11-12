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        Haberler Gündem Antalya sallandı! Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 12 Kasım AFAD ve Kandilli son dakika depremleri

        Antalya'da deprem! 12 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika deprem sorgulamaları Akdeniz açıklarında gerçekleşen depremin ardından yoğunlaştı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi gündemdeki yerini korurken Antalya'da deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından deprem verileri güncelleniyor. İşte 12 Kasım Pazar Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2023 - 07:24 Güncelleme: 12.11.2023 - 07:24
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        Son dakika deprem haberleri... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Son olarak Akdeniz açıklarında deprem yaşandı. Meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 12 Kasım Pazar son dakika depremleri hakkında bilgiler...

        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        ANTALYA'DA DEPREM!

        Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat dün saat 12.05'te yerin 89.75 kilometre altında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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