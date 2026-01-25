Antalya'ya 'Uğurlu' geldi!
Sami Uğurlu yönetiminde çıkışa geçen Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi ve yeni teknik direktörüyle ligde çıktığı 2 maçta da yenilgi yüzü görmedi.
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.
Erol Bulut'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Sami Uğurlu'yu getiren Antalyaspor, yükselişe geçti.
Sami Uğurlu, Antalyaspor'la birlikte Süper Lig'de çıktığı 2 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi ve etkili bir başlangıç yaptı.
Kasımpaşa deplasmanından 1 puanla dönen Akdeniz ekibi, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni de 2 golle mağlup etti.
Bu galibiyetle birlikte Antalyaspor, kötü serisine son vererek 7 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.