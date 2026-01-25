Antalya'ya 'Uğurlu' geldi!

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.

Erol Bulut'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Sami Uğurlu'yu getiren Antalyaspor, yükselişe geçti.

Sami Uğurlu, Antalyaspor'la birlikte Süper Lig'de çıktığı 2 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi ve etkili bir başlangıç yaptı.