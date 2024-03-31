Antalya Belediye başkan adayları kimlerdir? Antalya Belediyesi hangi partide? Antalya Belediye başkanı kimdir? Antalya Belediyesi hangi partide? Antalya Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Antalya Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Antalya Belediyesini hangi parti kazandı ve Antalya Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Antalya yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 13:17 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:17 facebook

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