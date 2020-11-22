Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Akdeniz derbisinde, Alanyaspor deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren goller; 55. dakikada Salih Uçan ve 84. dakikada Berkan Kutlu'dan geldi. Ev sahibi ekipte Hakan Özmert 67. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından 1 maç eksiği bulunan Alanyaspor 20 puana yükselerek averajla liderliğini sürdürdü. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk maçına çıkan Antalyaspor ise 9 puanda kaldı.
Antalyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2
Stat: Antalya
Hakemler: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Cem Özbay
Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Naldo, Kudriashov, Veysel Sarı, Mert Yılmaz, Hakan Özmert, Nuri Şahin (Dk. 90 Ufuk Akyol),Sidney Sam (Dk. 46 Eren Albayrak),Amilton (Dk. 88 Mevlüt Han Ekelik),Podolski, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 78 Omar İmeri)
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis (Dk. 75 Berkan Mutlu),Salih Uçan, Efecan Karaca (Dk. 90 Fatih Aksoy),Davidson (Dk. 86 Mustafa Pektemek),Bakasetas (Dk. 86 Efkan Bekiroğlu),Babacar (Dk. 74 Adam Bareiro)
Goller: Dk. 55 Salih Uçan, Dk. 84 Berkan Kutlu (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Naldo, Dk. 67 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 69 Eren Albayrak (Fraport TAV Antalyaspor),Dk. 81 Davidson (Aytemiz Alanyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 67 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)
ÖNEMLİ DAKİKALAR
4. dakikada Davidson'un kaleyi karşıdan gören bir noktada ceza sahası dışından vurduğu şutta meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.
33. dakikada sol kanattan çizgiye inen Amilton topu Gökdeniz'e bıraktı. Gökdeniz'in pasıyla penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Podolski'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.
34. dakikada Mert Yılmaz'ın pasında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Sidney Sam'in sert vuruşunda kaleci Marafona, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
43. dakikada Salih Uçan'ın korner vuruşundan yaptığı ortada kale önünde iyi yükselen Caulker'in kafa vuruşunda top, üst direğe çarparak auta gitti.
45. dakikada Antalyasporlu Veysel Sarı'nın müdahalesiyle Babacar'ın yerde kalması üzerine hakem Özgür Yankaya, penaltı noktasını gösterdi. Yankaya, VAR incelemesi sonucu penaltı kararını iptal etti.
55. dakikada Bakesetas'ın sağ kanattan ortasında Efecan'ın dokunduğu top Salih Uçan'ın önünde kaldı. Salih'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0
76. dakikada Nuri Şahin'in ortasında ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda iyi yükselen Naldo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.
84. dakikada çalımlarda ceza sahasına girerek kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kalan Berkan Kutlu'nun vuruşunda top filelere gitti: 2-0
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