Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigAntalyaspor
ABONE OL

Antalyaspor: 0 - Alanyaspor: 2 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de oynanan Akdeniz derbisinde, Alanyaspor deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Goller; Salih Uçan ve Berkan Kutlu'dan geldi. Bu sonucun ardından 1 maç eksiği bulunan Alanyaspor 20 puana yükselerek averajla liderliğini sürdürdü. Ersun Yanal yönetiminde ilk maçına çıkan Antalyaspor ise 9 puanda kaldı

Antalyaspor: 0 - Alanyaspor: 2 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Akdeniz derbisinde, Alanyaspor deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren goller; 55. dakikada Salih Uçan ve 84. dakikada Berkan Kutlu'dan geldi. Ev sahibi ekipte Hakan Özmert 67. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından 1 maç eksiği bulunan Alanyaspor 20 puana yükselerek averajla liderliğini sürdürdü. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk maçına çıkan Antalyaspor ise 9 puanda kaldı.

Genişlet
AYRINTILI PUAN DURUMU

Antalyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2

Stat: Antalya

Hakemler: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Cem Özbay

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Naldo, Kudriashov, Veysel Sarı, Mert Yılmaz, Hakan Özmert, Nuri Şahin (Dk. 90 Ufuk Akyol),Sidney Sam (Dk. 46 Eren Albayrak),Amilton (Dk. 88 Mevlüt Han Ekelik),Podolski, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 78 Omar İmeri)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis (Dk. 75 Berkan Mutlu),Salih Uçan, Efecan Karaca (Dk. 90 Fatih Aksoy),Davidson (Dk. 86 Mustafa Pektemek),Bakasetas (Dk. 86 Efkan Bekiroğlu),Babacar (Dk. 74 Adam Bareiro)

Goller: Dk. 55 Salih Uçan, Dk. 84 Berkan Kutlu (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Naldo, Dk. 67 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 69 Eren Albayrak (Fraport TAV Antalyaspor),Dk. 81 Davidson (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 67 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)

ÖNEMLİ DAKİKALAR

4. dakikada Davidson'un kaleyi karşıdan gören bir noktada ceza sahası dışından vurduğu şutta meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.

33. dakikada sol kanattan çizgiye inen Amilton topu Gökdeniz'e bıraktı. Gökdeniz'in pasıyla penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Podolski'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.

34. dakikada Mert Yılmaz'ın pasında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Sidney Sam'in sert vuruşunda kaleci Marafona, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

43. dakikada Salih Uçan'ın korner vuruşundan yaptığı ortada kale önünde iyi yükselen Caulker'in kafa vuruşunda top, üst direğe çarparak auta gitti.

45. dakikada Antalyasporlu Veysel Sarı'nın müdahalesiyle Babacar'ın yerde kalması üzerine hakem Özgür Yankaya, penaltı noktasını gösterdi. Yankaya, VAR incelemesi sonucu penaltı kararını iptal etti.

55. dakikada Bakesetas'ın sağ kanattan ortasında Efecan'ın dokunduğu top Salih Uçan'ın önünde kaldı. Salih'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0

76. dakikada Nuri Şahin'in ortasında ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda iyi yükselen Naldo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.

84. dakikada çalımlarda ceza sahasına girerek kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kalan Berkan Kutlu'nun vuruşunda top filelere gitti: 2-0

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Konyaspor: 2 - Kasımpaşa: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOLPaşa, Konya'da kayıp
Galatasaray'da Falcao'nun durumu netleşti!
FUTBOLFalcao'nun durumu netleşti!
Rıdvan Dilmen, Gençlerbirliği-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Başakşehir maçlarını değerlendirdi
FUTBOL"Bu tablo şampiyonluklara neden olur"
Fenerbahçeli futbolcular maçı değerlendirdi: "Çiçek gibi takım olduk"
FUTBOL"Çiçek gibi takım olduk"
Trabzonspor BB Erzurumspor maçı CANLI YAYIN! Trabzonspor BB Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta?
FUTBOLAv mevsimi başladı!
Kasımpaşa'dan VAR isyanı!
FUTBOLPaşa'dan VAR isyanı!
Hatayspor: 2 - Çaykur Rizespor: 2 | MAÇ SONUCU
FUTBOLRizespor son dakikada yıkıldı
Fenerbahçe'den son 15 yılın en iyi performansı! Deplasman fobisi bitti!
FUTBOLSon 15 yılın en iyisi!
Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS maçı muhtemel 11
FUTBOLGalatasaray Kayserispor maçı ne zaman?
Süper Lig 9. hafta puan durumu ve maç sonuçları - Süper Lig 10. hafta fikstürü
FUTBOLSüper Lig 9. hafta puan durumu!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X